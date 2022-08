Woo, una abogada extraordinaria, ha ganado gran popularidad en la plataforma de Netflix con 77,4 millones de horas vistas en total, llegando a superar la serie Sandman.

Este K-drama nos cuenta una de las historias más emotivas del último tiempo, donde conocemos a la abogada Young-Woo, la cual ama a las ballenas y padece autismo. Sin embargo, ella en cada episodio demuestra que es un verdadero genio de las leyes.

En los primeros episodios se puede ver como la abogada tiene que enfrentar el mundo laboral, inclusive en un comienzo sus compañeros no le tenían mucha fé, pero con el paso del tiempo descubren su potencial y le toman mucho cariño.

Estamos acostumbrad@s al drama que poseen los doramas, pero no toda queda allí, ya que con este increíble personaje podemos aprender un poco más acerca de las personas que padecen autismo.

Por otro lado, esta historia está cargada de romance y amistad. La misma actriz que interpreta a la protagonista tardó casi un año en aceptar el papel por miedo a no hacerle justicia, pero una vez dentro de la serie se volcó de lleno en el personaje.

"Me concentré en su sinceridad. Como no quería limitar al personaje, me mostré abierta a todas las opciones para expresar sus sentimientos sin cortapisas. Es alguien valiente y llena de vida, y aprendí mucho del personaje", reveló Park.