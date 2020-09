Daniela Aránguiz cuenta su experiencia tras regresión: "Fue heavy"

La ex integrante de Mekano, Daniela Aránguiz, hizo uso de sus redes sociales para contar a sus seguidores su última experiencia que vivió: Se hizo una regresión.

Según informó FMDos, la esposa de Jorge Valdivia mediante historias en su cuenta de Instagram, contó: “Les quería contar que hace un par de días decidí hacerme una regresión”.

“La verdad es que siempre he creído en estas cosas, en vidas pasadas y siempre he tenido como la curiosidad. Pero también para resolver algunas cosas personales me hice una regresión”, comenzó a relatar.

“Es estar como soñando despierta, obviamente que uno tiene control de tu cuerpo. Cuando tú quieres, puedes volver”, explicó.

“Pero fue heavy, porque vi a mucha gente que siempre he sentido que tengo conexión en esta vida. Y fue heavy, porque no se parecían físicamente en nada, pero tú puedes reconocerlos por los ojos de la persona”, indicó.

“No sé si ustedes tienen eso mismo. Pero hay gente que aparece en nuestras vidas -amigos, familia o alguna cosa- que uno siente que tiene. Es heavy porque te dai’ cuenta que esa conexión existe, de cierto modo, y te lo dice tu subconsciente", afirmó.

"Yo no sé si todo el mundo cree en esto, pero para mí fue súper heavy, porque hay gente que tengo lazos que aunque no los vea durante años y todo, no pueden salirse de mi cabeza”, concluyó la ex chica Mekano.