Daniel Mickelson muere a los 23 años: Figuras del espectáculo despiden al actor de "Mani"

Daniel Mickelson, un modelo y actor conocido por su participación en la serie web "Mani" y la comedia independiente de 2019 The Killer Clown Meets the Candy Man, murió el 4 de julio, la noticia fue anunciada por su hermana, la también actriz Meredith Michelson. Tenía 23 años.

"Mi corazón está destrozado y escribir esto se siente tan mal y ni siquiera sé qué decir. Ayer perdí a mi hermano, mejor amigo y la otra mitad de mi corazón. No había una persona a la que amase más en esta tierra. No hay palabras que puedan hacerle justicia que yo pueda escribir. Para conocerlo era amarlo. era el emoticón más feliz, más brillante, la mayoría de los seres humanos que existen y estoy tan feliz de que Dios me haya elegido para ser su hermana durante toda su asombrosa vida ".

El joven actor fue recordado por sus compañeros en Instagram y otras redes sociales, con Patrick Schwarzenegger diciéndole a la hermana de Mickelson, "Orando por ti", y la modelo Kaia Gerber publicando, "Recuerdo esa vez que nos sentamos en el sofá y pasamos todo el día subiendo con nuestro propio lenguaje secreto que seguíamos hablando cada vez que nos veíamos. Ojalá pudiéramos volver allí. Desearía que todavía estuviéramos hablando en frases que probablemente molestaran a todos los demás pero nos hicieran reír cada vez "

"Es muy triste escuchar esto. RIP ”, escribió Paris Hilton.

La novia de Mickelson, Maddie Haley, escribió en Instagram: “Desearía que mis planes de pasar el resto de mi vida contigo no fueran despojados de mí de esta manera. Ojalá pudiera decirte cuánto te amo y desearía tener la oportunidad de decir adiós. No estoy seguro de cómo voy a superar esto, pero voy a ser fuerte por ti porque sé que es lo que habrías querido".

Meredith Mickelson Instagram

Meredith Mickelson Instagram