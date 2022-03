En las últimas horas, un video ha desatado el pánico entre los fanáticos de Daddy Yankee en Tik Tok: un fanático dio cuenta de los millonarios precios que tendrían las entradas para ver la despedida del Big Boss, cuando los datos del concierto en Chile aún se mantienen en la incertidumbre.

Se trata de un argentino establecido en Estados Unidos que quería ir a ver el show del reggaetonero en el FTX Arena en Miami, Florida, Estados Unidos. Pero cuando ingresó al sitio respectivo para adquirir los tickets se encontró con una tremenda sorpresa por los elevados precios que habían alcanzado las localidades.

"Daddy Yankee puso las entradas a la venta acá en Miami. ¡775 dólares la más barata!", alertó a través de la red social el usuario que se identifica como Lucas Messi, escandalizado haciendo referencia al valor equivalente a más de 603 mil pesos chilenos.

E insiste molesto: "¡775 dólares, loco! ¿Quién puede pagar eso? Los que lo van a pagar son los mismos que se están quejando porque la gasolina aumenta 50 centavos, un peso, y van a ir a pagar setecien..."

"¡Me encanta Daddy Yankee, ah! Para que quede claro. Y sé que vale eso, porque entré para ir a verlo y dije 'bueno, 150, 200 dólares... uno lo paga'; pero ¿775 dólares allá arriba, donde lo vez así chiquitito?' ¡Me parece que los artistas del género urbano se zarparon!".

"Abusan de que hay mucha gente que los escucha y la realidad es que el 99,9% que le gusta la música urbana, no pueden pagar eso. Se van a endeudar y a mí me parece una locura que ellos no tengan ni el más mínimo pudor", lamentó de paso.

¿Daddy Yankee con costosa entrada más barata? ¿Cuál es el truco?

El detalle que el fanático olvida mencionar es por qué la entrada más barata puede llegar a alcanzar esos precios.

Resulta que en Estados Unidos existe un sistema de venta de entradas con precios variables, o sea que aumentan en razón de cómo se mueve la comercialización de las localidades.

En ese sentido, mientras haya un escenario en que exista una mayor demanda en conjunto con una menor cantidad de entradas disponibles, eso conduce a un aumento en el valor de cada boleto.

Así mismo, existe la posibilidad de una reventa certificada, transacción habilitada por la misma ticketera para que una persona que ya no quiera asistir al evento, pueda recuperar el dinero de su entrada vendiéndola nuevamente por medio de la misma plataforma del la ticketera. Estos tickets también entran al juego de oferta y demanda descrito anteriormente, y con eso los pases aumentan su valor.

Es por esto que los tickets que en un principio tenían un rango de precios entre los 61 y los 191 dólares (entre 47 mil y 149 mil pesos chilenos), pueden llegar a los precios exorbitantes mencionados por el fan argentino en Tik Tok, sobre todo si ingresó al sitio cuando quedaban pocos tienes en un concierto que ahora se encuentra completamente agotado.

Hay otros lugares de Estados Unidos en que las entradas para ver a Daddy Yankee también alcanzan elevados precios, como en Portland, donde la más barata actualmente está en 375 dólares (casi 291 mil pesos chilenos) y la más cara llega a los 1.315 dólares (más de un millón de pesos).