Daddy Yankee en Chile | ¿Cuándo y dónde será el concierto de The Big Boss en el país?

Daddy Yankee, la estrella de la música está cada vez más cerca de presentarse en territorio nacional como parte de su gira de despedida "La última Vuelta Tour".

El cantante puertorriqueño anunció su retiro de la música en marzo pasado tras más de tres décadas de exitosa carrera.

Y para cerrar este importante ciclo en su vida, el artista realizará una gira mundial en donde recorrerá distintos lugares de Latinoamérica, entre ellos Chile, y además, lanzó un nuevo álbum titulado "Legedaddy".

“Esta carrera que ha sido un maratón al fin ve la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado. Este género la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo”, señaló en el video que compartió en sus redes sociales.

“Formalmente hoy anuncio mi retiro de la música, entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos y lo voy a despedir celebrando estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección titulada Legendaddy. Les voy a dar todos los estilos que me han definido en un solo álbum. Legendaddy es lucha, es fiesta, es guerra, romance”, expresó en un emotivo registro.





¿Cuándo y dónde será el concierto de Daddy Yankee en Chile?

La última Vuelta Tour llegará a Chile el próximo 29 de septiembre. Oficialmente aún no hay información de dónde se realizará el evento y tampoco sobre el inicio de la venta de entradas.

Sin embargo, el mismo artista anunció en su cuenta de Twitter que el próximo lunes 16 de mayo entregará información sobre el concierto en Chile.