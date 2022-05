La serie Better Call Saul 6 llegó a Netflix el pasado 19 de abril y ya los fanáticos no pueden esperar a ver los nuevos episodios.

En esta oportunidad seguimos con Jimmy, Saul y Gene, así como la compleja relación del personaje de Odenkirk con Kim Wexler (Rhea Seehorn), quien se encuentra en medio de su propia crisis existencial.

Por otro lado Mike (Jonathan Banks), Gus (Giancarlo Esposito), Nacho (Michael Mando) y Lalo (Tony Dalton) están atrapados en un juego del gato y el ratón con apuestas mortales.

Sinopsis

Ambientada en 2002, seis años antes de los acontecimientos relatadas en Breaking Bad, Better Call Saul es un spin-off centrado en el personaje de James 'Jimmy' McGuill (Bob Odenkirk), antes de que asuma la identidad de Saul Goodman, un abogado corrupto con un humor políticamente incorrecto vinculado al mundo criminal que empieza a crear una importante red de contactos en los bajos mundos. La serie narra los acontecimientos que llevan a McGuill a convertirse en Saul antes de trabajar con Walter White (Bryan Cranston), más conocido como Heisenberg, el narcotraficante más temido de Nuevo México.



A McGuill le acompañan su hermano Chuck (Michael McKean), también abogado y máximo referente de éxito para Jimmy; Kim Wexler (Rhea Seehorn), una vieja amiga del protagonista; y Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks), policía retirado que trabaja formalmente como investigador privado, pero que en realidad es una tapadera para su labor como el hombre que resuelve los problemas de McGuill, a menudo con métodos violentos.

¿Cuándo se estrena el nuevo episodio de Better Call Saul 6?

El episodio 4 de la primera parte de la temporada 6, se estrenará el martes 10 de mayo por la plataforma de streaming Netflix.

Horarios:

México: 02:00 AM

Colombia, Perú, Panama y Ecuador: 03:00 AM

Bolivia, Chile,Venezuela y Puerto Rico: 04:00 AM

Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 05:00 AM

España: 09:00 AM