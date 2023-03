Cuando supimos la noticia de que Alicia Keys visitaría nuestro país, quedamos totalmente sorprendidas. Tras 10 años de su debut en Santiago de Chile, la intérprete, actriz, compositora y activista, se presentará en el suelo nacional gracias a su nuevo tour latinoamericano, "Alicia + Keys World Tour", el cual comenzará en Brasil el 3 de mayo de este año y pasará por diversos países de la región. Si tienes toda la motivación de ir, entonces descubre cuándo realizar la compra general de entradas, en la siguiente nota.

¿Cuándo es la venta de entradas general para Alicia Keys en Chile?

La venta general de entradas comienza el día viernes 24 a las 11:01 AM, a través de la plataforma Punto Ticket. No obstante, la Preventa general de entradas exclusiva para Clientes Entel o pagando con Tarjetas Scotia o Cencosud a las 11:00 AM.

¡Solo queda un poco más de una hora para que comience la preventa de entradas! ¡Qué emoción!

¿Cuándo se presenta Alicia Keys en Chile?

La intérprete de Gramercy Park, se presentará el día 9 de mayo a las 21:00 en Movistar Arena.

¿Cuáles son los precios de entradas para Alicia Keys en Chile?

A continuación, damos a conocer los precios de entradas para Alicia Keys en Chile.

La entrada más económica es Tribuna, con un valor agregado de $37.280, y el tícket más costoso es Diamante, el cual tiene un precio de $118.840.

¿Cómo se dio a conocer el anuncio sobre la visita de Alicia Keys en Chile?

A través de su red social Instagram, la compositora publicó un reels con fechas de conciertos en Latinoamérica y posteó el siguiente mensaje.

“Fam latinoamerica!! ¡Esto finalmente está sucediendo!!!!!!!!! ¡He estado soñando con esto y me has estado preguntando sobre esto! ¡¡¡Teníamos que hacerlo realidad!!! ✨✨✨✨ ¡No puedo esperar a verte y perdernos en la música! Entradas disponibles a partir del miércoles 22 de marzo en AliciaKeys.com”

¡No te quedes sin tu entrada!