Imperdible: Festival When We Were Young añade un día y confirma parrilla de artistas

Bring Me The Horizon, My Chemical Romance y Paramore son algunos de los grupos que se presentarán en el festival que se realizará en la ciudad estadounidense de Las Vegas, el When We Were Young. Un line-up así generó tanta expectación entre los fanáticos de las bandas y del género que rápidamente agotaron los tickets, por lo que la organización decidió agendar una nueva fecha.

Finalmente, When We Were Young durará dos días seguidos, el sábado 22 y domingo 23 de octubre de este año. Las entradas, ya completamente agotadas, costaron entre 225 dólares, cerca de 200 mil pesos, y 500 dólares, casi 400 mil.

El festival contará con la banda Paramore, quienes se han vuelto a reunir para lanzar un nuevo álbum desde su último trabajo en 2017 y con la vuelta de Hayley Williams de su carrera en solitario. My Chemical Romance participará del evento como parte de su gira suspendida el 2020 por la pandemia. La icónica Avril Lavigne también se presentará los dos días.

¿Dónde puedo ver el festival?

Hasta el momento, no se ha anunciado un contrato con alguna compañía para televisarlo o transmitirlo vía online, por lo cual quienes no pudieron comprar un ticket diario deberán seguir esperando para ver si lo transmitirán y así poder recordar la fase emo que la mayoría tuvo.