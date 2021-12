El año poco a poco está llegando a su fin y por lo mismo las diferentes plataformas de streaming ya están comenzando a depedirse del 2021, sin embargo, durante estos últimos días tirarán toda la carne a la parrilla con los últimos estrenos.

Pese a que en la actualidad, existe harta competencia entre los diferentes servicios de streaming, Netflix sigue liderando la lista con 200 millones de suscriptores. A él, le sigue Amazon Prime Video, Disney Plus y HBO Max.

Pese a esto, cada una de ellas tiene contemplado una gran cantidad de estrenos para la última semana del año que promete sorprender a más de un fanático. Revisa la lista de los mejores estrenos para la semana del 27 de diciembre al 2 de enero de 2022.

¿Cuáles son las películas y series que se estrenarán la última semana de 2021?

Disney Plus

The Book of Boba Fett: 29 de diciembre

The Rescue: 31 de diciembre

Netflix

Muerte al 2021: 27 de diciembre

Con Aroma de Mujer: 29 de diciembre

Fast & Furious: Hobbs & Shaw: 29 de diciembre

Kitz: 30 de diciembre

Cobra Kai: 31 de diciembre

HBO Max

Harry Potter: Torneo de las Casas de Hogwarts (capítulo 4): 29 de diciembre

And Just Like That, Sex and the City (capítulo 5): 30 de diciembre

Batwoman (capítulo 10): 30 de diciembre

Amazon Prime Video

Yearly Departed (temporada 2): 31 de diciembre