Coté López responde a las críticas con potente reflexión: "Solo intento ganarme a mi misma"

Cote López se refirió en sus redes sociales a las críticas que ha recibido en el último tiempo a través de una reflexión en Instagram.

“Hoy al despertar me habían etiquetado en algunos post y de copuchenta leí un rato. Hubo gente que escribió: ‘esta no le ha ganado nada a nadie’. Quiero agradecerles. Yo… amo no ganarle a nadie porque sólo intento ganarme a mí misma”, comenzó señalando.

Luego agregó: “Mis papás siempre me dijeron ‘el caballo ganador es el que no mira hacia el lado’… y aquí está su ‘potra'”.

“También leí otros mensajes hermosos. Infinitas gracias. Es demasiado bello leer que otra mujer te diga que lo estás haciendo bien”. indicó.

Asimismo, señaló que: “Dicen que nadie es profeta en su tierra, yo solo les digo una cosa, hoy tengo 32 años, acuerdense de mi ahora, porque cuando tenga 40 ahí voy a tener más arrugas”.

“A los 40 habré escrito 5 libros y se leerán en otros países. decreto y les digo algo más…. Amig@s SIGAN!! Lo ESTÁN HACIENDO BIEN!!!! Por si Nadie se los dijo hoy”, señaló la figura televisiva.