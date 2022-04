Cosquín Rock, uno de los eventos pioneros en su tipo en Latinoamérica, revivirá como el ave fénix en Chile, alzándose como un auténtico clásico de la música en español latinoamericana que promete doce horas de presentaciones repartidas en dos escenarios con representantes de las distintas caras de la música.

La última versión del evento fue en 2018, cuando Cypress Hill, Ska-P, Molotov y Los Auténticos Decadentes, entre otros, comandaron la acción.

Ahora, cuatro años después el evento revivirá con altas expectativas y en medio de la reactivación tras el extenso receso obligado para los shows masivos que dispuso la pandemia.

Cosquín Rock 2022 | ¿Cuándo y dónde será el festival de música latina?

El resurgimiento de Cosquín Rock en Chile se hará realidad el próximo 24 de julio, momento en que el evento será recibido por el Movistar Arena.

O sea, el mismo recinto de la versión previa tendrá nuevamente a los artistas de Cosquín Rock sobre el escenario.

Cosquín Rock 2022 | ¿Qué artistas estarán en el evento?

Los Fabulosos Cadillacs serán los cabezas de cartel. Una banda argentina que no necesita mayores presentaciones, son una leyenda e institución del rock latinoamericano.

También estará Santaferia, una de las bandas de cumbia más exitosas de Chile, con cinco discos editados, y el más reciente Cumbia Casera (2021), fue concebido y grabado en cuarentena. El 2019 se coronó como la banda nacional más escuchada en el país, según el ranking histórico de Spotify.

Ana Tijoux también dirá presente como una de las artistas chilenas de mayor relevancia internacional. Un Grammy Latino ganado en 2014 y otras seis nominaciones a los Grammy y Grammy Latino, la avalan.

Ya no tan en solitario llegará el ex líder de Los Ratones Paranoicos, Juanse, quien presentará The Mustang Cowboys, su nueva banda para presentar su último disco 222 Biograma, aunque también rescatará clásicos de Ratones Paranoicos y otros temas propios.

El Kuelgue, la banda más inclasificable y llamativa de Argentina, presentará su propuesta multiestilística de ritmos latinose improvisación.

Marilina Bertoldi es otra de las figuras trasandinas que dirá presente, llegando al país con el título de "la reina del nuevo rock argentino" que se consagró durante la década de 2010.

Camila Moreno es otro de los nombres en la parrilla, como figura fundamental para la música chilena del siglo XXI, primero desde la cantautoría y luego con sus innovadora identidad indie.

El nutrido cartel lo cierran Como Asesinar a Felipes, quinteto que se nutre de elementos del jazz, hip-hop, rock, música clásica y electrónica, dando energía inigualable a sus presentaciones en vivo. También Angelo Pierattini, músico y compositor chileno, fundador de la banda de rock Weichafe; y El Cruce, icónicos representantes del blues local con dos décadas de trabajo y una extensa discografía.

Cosquín Rock 2022 | ¿Cuándo y cómo comprar entradas para el festival en Movistar Arena?

Las entradas estarán disponibles por medio del sistema Punto Ticket.

Habrá una preventa exclusiva para clientes del Banco de Chile desde el lunes 25 de abril al mediodía, con un 20% de descuento pagando con tarjetas del Chile 3, 9 ó 12 cuotas sin interés. Máximo 6 entradas por cliente, hasta agotar el stock de descuentos de cuatro mil entradas.

En tanto, la venta general de tickets comenzará dos días después, desde el 27 de abril al mediodía, con valores entre los $28.500 y los $68.400.