Este miércoles se cumplen 29 años del fallecimiento del vocalista de Nirvana, Kurt Cobain, el artista, que era parte de la banda de rock detrás de éxitos como Smells like Teen Spirit, Something in the Way, Come as You Are y About a Girl, se quitó la vida a los 27 años.

A comienzos del año 1994, Cobain se encontraba con distintos problemas personales y de salud, entre ellos su adicción a las drogas, debido a esto su pareja y madre de su hija Francés Bean, Courtney Love, arregló una intervención para ayudar al artista en la que asistieron 10 de los amigos más cercanos de Kurt.

Luego de aceptar ingresar a rehabilitación, el cantante realizó terapias y fue visitado por amigos al recinto, sin embargo, a los pocos días se escapó del lugar.

Tras días siendo buscado por sus más cercanos, Cobain fue visto en distintas localidades durante los primeros días de marzo, pero lamentablemente, el 8 del mismo mes, el vocalista de Nirvana fue encontrado en su domicilio en Lake Washington Boulevard por un electricista que llegó a instalar nueva seguridad.

Más de 7000 personas asistieron a su funeral en el parque Seattle Center, y a pesar de su muerte a tan temprana edad, Cobain es considerado uno de los artistas más influyentes de la historia del rock y la música.

Mensaje de Francés Cobain

La única hija del artista compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje acompañado de una fotografía junto a su padre. 'La vida es como una ola que rompe en la orilla y la muerte es como la ola que regresa al océano, a su estado más natural'"

Luego agregó: "Olvidé exactamente dónde escuché esta cita, pero escucharla hace que la pérdida parezca menos aterradora y más como un regreso a la conciencia colectiva de la conciencia amorosa"

"Abraza a las personas que amas un poco más fuerte y un poco más cerca, por mí hoy", concluyó señalando.

El éxito de Nirvana

La exitosa banda se fundó en 1987 y se separó tras el fallecimiento de Cobain, sin embargo, continúa cosechando logros hasta el día de hoy.

Además de ser una de las bandas más vendidas de todos los tiempos, con más de 75 millones de discos vendidos en todo el mundo, también recibió un American Music Award, un Brit Award y un Grammy Award, así como siete MTV Video Music Awards y dos NME Awards

En 2004, Rolling Stone nombró a Nirvana entre los 100 mejores artistas de todos los tiempos y el 2014 ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll.