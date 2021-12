La banda inglesa retornará al territorio nacional para ofrecer un espectáculo en el marco de su gira mundial Music Of The Spheres.

No hay duda del gran éxito de la banda Coldplay en el mundo y ante el delirante fanatismo de sus seguidores, la banda inglesa anunció una segunda etapa latinoamericana para su gira mundial Music Of The Spheres.

El recorrido llevará a Chris Martin y compañía a presentarse en los más diversos estadios de Colombia, Perú, Chile y Argentina.

Y en un anuncio no menor, el grupo de Yellow confirmó también que será nada menos que Camila Cabello quien abrirá los shows de septiembre y H.E.R. lo hará en octubre.

La banda también confirmó que seguirán sumando más fechas en todo el mundo.

Tras su lanzamiento en octubre de 2021, el álbum Music of the Spheres encabezó las listas de éxitos de todo el mundo.

Su sencillo principal, Higher Power, recibió recientemente una nominación a Mejor Actuación de Dúo/Grupo Pop en los Grammys de 2022, mientras que su segundo sencillo, la colaboración Billboard Hot 100 #1 con BTS, My Universe, se ha reproducido más de 500 millones de veces.

Coldplay en Chile: ¿Cuándo y dónde se presentará la banda británica en el país?

De acuerdo con el anuncio revelado esta mañana, Coldplay visitará un recinto chileno conocido para ellos: se trata del Estadio Nacional, en un concierto que se concretará el próximo 23 de septiembre de 2022.

En tanto, el grupo tendrá shows previos el 17 del mismo mes en Estadio El Campín, de Bogotá, Colombia, y el 20 en el Estadio Nacional de Lima, Perú.

Mientras que después del show chileno, los músicos viajarán a Argentina para presentarse en el Estadio River Plate, en Buenos Aires.

Coldplay en Chile: ¿Cómo comprar entradas para el show del Estadio Nacional?

Las entradas para el concierto de Coldplay en Santiago saldrán en preventa exclusiva para clientes Entel o pagando con Tarjetas Santander el lunes 13 de diciembre a las 11:00 horas a través de Puntoticket.com.

En tanto que la venta general se iniciará el miércoles 15 de diciembre a las 11:01 horas.

Los valores de las entradas en venta general van desde los $30.400 hasta los $180.500.