Alerta para los fanáticos de Coldplay: Chris Martin y compañía ya se mueven en territorios latinoamericanos, después de que este fin de semana concretaron los primeros espectáculos de la gira que los encamina rumbo a su retorno a Chile.

El Music Of The Spheres World Tour despuntó frente a 40 mil fanáticos en el Estadio Nacional San José de Costa Rica, marcando de paso un nuevo hito para la carrera de los británicos al ser este su primer show en ese país.

My Universe, Higher Power y Let Somebody Go fueron los sencillos del más reciente disco de los británicos que estuvieron presentes en el setlist de la banda para el show; temas que se fueron fusionando con joyas clásicas del repertorio previo de los músicos como Yellow, Clocks, Fix You, Viva La Vida y Adventure Of A Lifetime.

El espectáculo del viernes 18 de marzo tenía sus entradas completamente agotadas y fue el primero del recorrido global que llevará a la banda por recintos de Latinoamérica, Norteamérica y Europa, con más de 2.6 millones de tickets ya en manos de los fanáticos para los shows anunciados hasta el momento.

Esto último incluye el récord de 6 noches en el icónico Estadio de Wembley en Londres.

Muy actuales y preocupados, los músicos de Coldplay realizarán sus conciertos bajo un conjunto de iniciativas de sostenibilidad: un espectáculo alimentado por 100% energía renovable, compromiso a reducir las emisiones de la gira en un 50%, plantar un árbol por cada ticket vendido e incentivar a los fans a viajar a los espectáculos en transporte verde.

Al concierto del viernes se sumó un segundo show en Costa Rica el sábado, mientras que el siguiente paso de Coldplay en la ruta es su llegada al Estadio Olímpico Félix Sánchez, Santo Domingo, República Dominicana.

Coldplay en Chile: ¿Cuándo se presentará la banda británica en Santiago?

Los fanáticos podrán ver en vivo el concierto de Music of the Spheres World Tour, de Coldplay, en Chile el próximo 23 y 24 de septiembre de 2022 en el Estadio Nacional.

Las entradas para ambos espectáculos están completamente agotadas.

¿Cuál podría ser el potencial setlist de Coldplay en Chile?

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

Charlie Brown

The Scientist

Viva la Vida

Hymn for the Weekend

Let Somebody Go

Bani Adam

Sparks

Yellow

Human Heart

People of the Pride

Clocks

Infinity Sign

Something Just Like This (cover The Chainsmokers & Coldplay)

Midnight

My Universe (cover Coldplay x BTS)

A Sky Full of Stars

In My Place

Fix You

Humankind

Biutyful