La humorista Daniela Chiqui Aguayoestuvo presente en un nuevo episodio de Podemos Hablar en donde recordó la insólita anécdota que vivió con Carabineros debido a un calambre mientras conducía.

La comediante estuvo presente en un capitulo centrado al humor en donde estuvieron presentes Álvaro Salas, Jenny Cavallo, Felipe Izquierdo y Nicolás Larraín.

El animador del espacio Jean Philippe Cretton pidió que se pusieran de pie quienes hayan vivido un momento de desesperación. Sobre esto, Chiqui señaló que lo sucedido ocurrió el año 2005 cuando ella se dirigía a una clase y que todo iba bien hasta que siente un fuerte calambre en el pie.

"Iba justo en subida y nunca me voy a olvidar porque de verdad fue un momento de desesperación. Voy manejando, meto el embriague y me da un calambre de esos que de verdad no podis mover el pie. Y se me paró el ahora, comenzó a quedar la caga para atrás.. lo bocinazos".

Señaló que se sintió muy asustada porque no podía hacer nada por el dolor, en eso llega Carabineros y que ella les comentó entre lagrimas que tenía un fuerte calambre. En eso el oficial decide abrir la puerta del vehículo y le pide que le pase el pie para hacerle un masaje.

"El Carabinero me dice 'pónganse en el asiento de alado, yo la llevó' y me fue a dejar a la universidad", reveló la comediante.