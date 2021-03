"Fue una cuestión de calentura": Chino Ríos basurea una vez más su matrimonio con Kenita Larraín

Marcelo Chino Ríos habló desde la comodidad de su casa en Sarasota, Florida, en un extenso y distendido diálogo con Martín Cárcamo y el programa "De Tú a Tú". Y aunque ya está alejado de la realidad chilena, igualmente le dedicó unos minutos a recordar el fatídico matrimonio que tuvo con María Eugenia Kenita Larraín.

En medio de la conversación, Cárcamo le preguntó cuántos matrimonios cuenta en su vida y el ex tenista dejó claro que son sólo dos. Esto porque no reconoce el vínculo que lo unió con la ex modelo y ahora numeróloga.

Ríos asegura que "lo que yo he dicho siempre es que fue una cuestión de calentura".

"Mi matrimonio con la Kena nunca existió, no fue un matrimonio", reforzó el Chino sobre una unió que tuvo lugar en 2005, pero que terminó mal al poco tiempo.

De hecho, tras el quiebre se produjo ese inolvidable momento televisivo en que Kenita regresó al país en silla de ruedas. Una postal inolvidable que se registró en el aeropuerto.

"Un matrimonio de tres meses no lo cuento como un matrimonio. Fue una etapa en que me sirvió para darme cuenta de que hay relaciones malas y de que hay gente mala también", sentenció.