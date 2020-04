Cathy Barriga llora en plena entrevista tras ser tratada de mentirosa por Jaime Mañalich

Cathy Barriga ha estado en el centro de la polémica con el Gobierno. La alcaldesa de Maipú ha anunciado fallecidos por coronavirus antes que el Ministerio de Salud, lo que hizo que hasta el propio jefe de esa cartera, Jaime Mañalich, la tratara de mentirosa en cadena nacional.

En conversación con Bienvenidos, la ex chica Mekano se refirió a esto y aseguró que "es complicado referirse a esta situación, porque acá hay una autoridad que representa a la comunidad. Al momento de escuchar esto que dice el ministro, cuando estaba dando el informe, yo estaba en el auto acompañando a la familia (de la mujer fallecida) y la verdad es que fue muy violento para mí (...) Violento desde el punto de la forma en que se dice y muy violento porque estaba junto a la familia”.

Al ser consultada por si esto se debe a su pasado en televisión, Barriga explico que “lo único que sé es que yo llegué a esto, siempre lo digo, porque la vida me dio la oportunidad. Yo nunca en mi vida aspire ni soñé con tener un cargo público. He sido social desde muy pequeña. Estudié psicología, estoy acá y no tengo ningún partido político, no soy militante de ningún partido".

“Entonces es fácil atacar a la persona que no tiene espaldas en ese sentido, porque todos son una especie de club que se defiende. Yo no. Mi único partido es la gente, en esto caso mis vecinos y los representó. Y si tengo que hacer manifiesto de las situaciones que están pasando, lo voy a hacer", agregó.

Barriga no se quedó ahí y se defendió diciendo que “cuando hay ataques, es fácil atacar a alguien que se defiende… Y bueno, yo quiero aprovechar de agradecer, porque nada de esto sería posible sin ese empuje y toda la energía que me entregan los vecinos… Me emociona, porque...” alcanzo a decir antes de derramar lágrimas en plena entrevista.

Amaro Gómez-Pablos intentó calmarla y preguntó sobre su evaluación a la gestión de Mañalich, a lo que la alcaldesa respondió que "yo no puedo evaluar la gestión del ministro. Lo único que puedo decir es que el cargo que tenemos muchos alcaldes, en mi caso personal, yo tengo la oportunidad de recibir directamente la necesidad de las personas".