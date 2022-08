Cars on the Road | ¿Cuándo se estrena la nueva serie del Rayo McQueen?

Este lunes, Disney Plus reveló el primer tráiler de Cars on the Road, la nueva serie de cortos originales basadas en el Rayo McQueen, personaje que conocimos en las populares películas Cars.

Esta vez, McQueen y Tow Mater emprenden un viaje por carretera hacia el este desde Radiator Spings para encontrarse con la hermana de Mater. Eso. sí, en el camino deberán enfrentarse a una competencia de gladiadores mientras hacen nuevos amigos.

"La serie es un jugueteo por todo el país con Lightning McQueen y Mater", dijo el director Steve Purcell. "Como cualquier viaje real por carretera, cada día es una nueva miniaventura con giros inesperados".

La producción de Marc Sondheimer contará con Owen Wilson como McQueen, a quien ya interpretó en las películas, y con Larry the Cable Guy, quien volverá a dar voz a Mater.

Revisa el adelanto a continuación.

¿En qué fecha se estrena Cars Aventuras en el Camino?

Cars Aventuras en el Camino debutará el próximo 8 de septiembre en Disney+, mismo día que la plataforma de streaming celebrará su día con grandes sorpresas para los usuarios.

Mira el nuevo póster donde aparecen todos los personajes.