La mañana de este viernes se confirmó el fallecimiento de la reconocida actriz mexicana Carmen Salinas a los 58 años, tras pasar varios días internada producto de un derrame cerebral.

El 11 de noviembre de este año, Salinas fue ingresada de urgencia en un centro asistencial debido a una hemorragia cerebral causada por la hipertensión, provocando casi un mes de después del incidente su deceso.

La noticia fue confirmada por su familia a través de su cuenta oficial de Twitter. “Con profundo dolor, hacemos de su conocimiento que la primera actriz Carmen Salinas ha fallecido el día de hoy, 9 de diciembre de 2021”.

La hija de la reconocida actriz, María Eugenia Plascencia, en conversación con Televisa entregó detalles de los últimos momentos de su madre. “Teníamos muchas esperanzas porque abría los ojos, se le dilató la pupila, tenía reflejos, decíamos que mi mamá iba a salir adelante. Le pedí a la Virgen de Guadalupe que me la despertara”.

María Eugenia también agregó que su madre falleció a la media noche. “Sorprendió la muerte, antes de las 11. Fui antes a verla porque me llamó mi sobrina Carmen, que fuera a verla, porque le había bajado la presión, fui a verla y sí se veía muy mal. Le empecé a decir que no se preocupara que íbamos a estar bien que sí quería descansar que lo hiciera, que no se preocupara por nosotros que se fuera con mi tío Chatito, mi hermanito Pedro. Nos salimos y ya estábamos por irnos y nos dieron la mala noticia”.

La intérprete se hizo conocida en todo Latinoamérica gracias a su participación en reconocidas teleseries como: "Abrázame muy fuerte", "María Mercedes", "María la del barrio", "Entre el amor y el odio", "Mi marido tiene familia", etc. La actriz también incursionó en Hollywood con películas como "El crimen del Cácaro Gumaro (2014)", “Hombre en llamas” y "La misma luna".