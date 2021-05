Carmen Gloria Arroyo habla sobre el dolor que vivió por el abandono de su padre: "Me sentí traicionada”

La reconocida aboga nacional, Carmen Gloria Arroyo, estuvo presente en el programa de Martín Cárcamo "De tú a tú" en donde se sinceró acerca de su relación con su padre, quien se ausentó de su vida a muy temprana edad.

Señaló que su papá se iba por muchos días, pero que su madre le explicó que era normal porque el andaba trabajando. “Se despidió igual como todas las mañanas, me dio un beso en la frente como lo hacía siempre, y salió”, comentó.

“Empezaron a pasar los días, que no era raro porque desaparecía, pero comencé a notar rara a mi mamá, muy deprimida, me parecía que lloraba y me empezó a preocupar. Hasta que un día nos dijo: ‘tu papá no va a volver, nos vamos a quedar acá. Vamos a seguir todo igual pero el papá parece que se va a quedar en el sur’. Me sentí traicionada”, indicó.

Uno de los momentos más difíciles para la profesional fue su graduación de cuarto medio. “Yo esperé ese día que él llegara. Estuve todo el rato con el cuello para atrás. Cada vez que entraba alguien, pensaba que iba a ser mi papá. Yo decía, hoy es el día. Hoy va a tener que aparecer, él sabe que esto es importante. Va a aparecer. Y no”.

Sobre su relación con su madre señaló que la culpaba por la ausencia de su padre. "Fui súper injusta con mi mamá porque crecí con esa idea hasta los 17 o 18 años que yo busqué a mi papá, pensando en que mi papá no me iba a ver porque le tenía miedo a mi mamá”, señaló.

Asimismo, señaló que fue a buscar a su padre, sin embargo el no la recibió, por lo que no lo busco de nuevo. “Me fui al sur sola, pensando en que estaba en el campo”.

“Me arrepentí tanto de haber desconfiado de mi mamá, que no era capaz de decirle ‘mira qué imbécil soy, pensé que tú no me dejabas verlo’”, señaló.

Años más tarde, Arroyo comentó que él volvió a la casa y se quedó a dormir con ellas, pero al día siguiente se había ido de nuevo y nunca más lo volvió a ver. se enteró que el había muerto mientras hacia un trámite.

Sobre que le diría hoy, la abogada señaló: “te perdono, pero no sabes lo que te perdiste. Qué pena por lo que te perdiste. Nada más”.