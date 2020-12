Carla Ochoa da su opinión sobre las relaciones amorosas "el amor jamás se termina, se transforma"

En el programa de Instagram live de Jordi Castell llamado "El Aperitivo" la modelo aprovecho a hablar sobre su situación sentimental y la visión que tiene sobre el amor.

Antes la consulta del fotógrafo sobre su relación actual, Ocho contestó que "oye, hace tanto que no hablo de mi corazón. Bueno, ya. Hoy día estoy tirando todo para afuera. Para mí nada se termina hoy en día. Yo he tenido un camino bien especial y espiritual hace un par de años atrás y sabes que llegué a la conclusión que de tantas cosas que si no se terminan, se transforman. Uno de ellas, es que el amor jamás se termina, se transforma. Y uno de esos amores se transformó de una manera maravillosa.

Luego indicó que se encuentra soltera desde hace un tiempo y que no tenía problemas en hablar sobre el tema.

A lo que el conductor le señaló que "lo acabas de explicar con una grandeza y con una espiritualidad, que me da lo mismo, no quiero meterme ahí. A él lo vi una o dos veces y supe como de refilón que era tu novio. Pero mira tu capacidad de transformar las relaciones o el amor, de convertirlo en algo positivo. A pesar de estar sola. Que lindo que pienses así”

“Bueno, es que tampoco uno puede negar finalmente las relaciones, sean pololeos, matrimonios, qué se yo. Cuando tienen un fin, no terminan bien y quizás es un trabajo de cada uno también, que le ponga ganas y que dependa también mucho de uno" Indicó la figura televisiva.

Finalizó diciendo que “yo trabajé mucho para que esto se transformara, que el amor no se terminara. Y no fue fácil, pero ha sido tremendamente bonito. Así que eso te puedo decir”