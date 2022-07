Star Plus estrenó este miércoles el primer tráiler de Candy: una historia de pasión y crimen, una nueva serie basada en una historia real que será protagonizada por la actriz Jessica Biel (The Sinner).

La ficción serguirá a Candy Montgomery, una ama de casa y madre que supuestamente hizo todo bien debido a que tiene un buen esposo, dos hijos, una buena casa e incluso la cuidadosa planificación y ejecución de las transgresiones.

Cuando la presión de la conformidad crezca tanto dentro de ella, sus acciones piden a gritos un poco de libertad. Hasta que alguien le dice que se calle, lo que trae resultados mortales.

Además de Biel, la serie es protagonizada por Melanie Lynskey, Timothy Simons, Pablo Schreiber y Raúl Esparza.

Mira el tráiler a continuación.

¿Cuándo se estrena Candy: una historia de pasión y crimen?

La serie Candy: una historia de pasión y crimen se estrenará el próximo 27 de julio a través de la plataforma de streaming Star+.

¿Quién fue Candy Montgomery?

Candace Lynn Wheeler nació en 1951 en Texas, Estados Unidos, y a principios de los años setenta se casó con Pat Montgomery y tuvieron dos hijos. Con solo 29 años, Candy era una perfecta dueña de casa que pasaba sus horas en la cocina y la iglesia, donde conoció a Betty Gore, quien se convertiría en su mejor amiga.

Todo iría bien hasta cuando conoció al marido de Betty, momento en que algo cambió en ella. La conexión con este hombre le supuso un estímulo a su corazón. Poco a poco, las cosas entre los dos comenzaron a escalar.

La oportunidad de estar a solas se presentó una noche después de ensayar para el coro. Si bien, Candy le confesó a Allan sus sentimientos, él no supo que decir, no obstante, no paró de darle vueltas a lo ocurrido.

Al tiempo, comenzaron una relación extramarital que terminaría de la peor manera posible. Un viernes, Allan se fue de viaje y Betty se quedó en casa. Llamó a Candy y le pidió que fuese a su casa para pedirle un favor. Fue en ese momento que entraron en una acalorada discusión.

Si bien la ama de casa trató de disculparse, Betty ya estaba muy enfurecida por lo que la empujó al lugar donde estaba la lavadora y corrió por un hacha. Sin embargo, Candy se defendió y logró arrebatarle la herramienta.

Esto no quedó ahí, ya que entró en un "estado de ensueño", como declaró en el juicio, y comenzó a hacerle cortes. Lo hizo 41 veces, dejando a la víctima completamente mutilada.

Pese a que tuvo un juicio, el jurado la exoneró del cargo de asesinato en primer grado y alegó que la acusada actuó en defensa propia cuando mató a Betty Gore.