Camilo Carmona fue víctima de violento asalto: "Amenazaron de pegarme un tiro si no les pasábamos todo"

Una lamentable situación vivió el actor nacional Camilo Carmona, quien recientemente participó en Verdades Ocultas como Marco, luego de que dos sujetos entraran a robar a su hogar.

A través de sus redes sociales el actor relató el terrible momento. “Ayer nos entraron a robar a la hora de almuerzo en nuestra casa aquí en Puchuncaví. Dos pendejos de no mas de veinticinco años, uno con pistola y otro con una metralleta UZI. Sí! una metralleta UZI y no me interesó averiguar si era real“.

luego señala: "estábamos almorzando y aparecieron de la nada, los dos con pistola en mano, rompieron el ventanal y entraron. Me tiraron al suelo, me encañonaron en la cabeza , mientras Silvanna le ofrecía todas nuestras cosas”.

“Y pedían ORO, que por supuesto no tenemos; ni joyas ni un puto lingote, ambos somos actores de teatro, no de Hollywood! En febrero ya le robaron a unas vecinas-locales de Maitencillo, con armas también, amarraron a su familia y les vaciaron la casa. Robaron varios restaurant y tiendas este verano, y pa' qué mencionar los portonazos en Puchuncaví”, continuó relatando el intérprete.

También hizo un llamado a sus vecinos. “Comuniquémonos y organicémonos para cuidarnos por favor! Es lo único real y concreto que podemos hacer!!!! Conozcamos nuestros vecinos y nuestro barrio”.

El actor habló de la violencia con que actuaron los delincuentes y la impotencia que siente en estos momentos. "Ayer nos amenazaron de pegarme un tiro si no les pasábamos todo. Pero tuvimos suerte, controlamos la situación y los hueones se fueron: se fueron con nuestras cosas y nuestro auto. Que impotencia y que rabia por la chucha. Nosotros vivimos en el sector de La Canela, Puchuncaví, al lado de Maitencillo, No Es Nuestra Segunda Vivienda, nuestra familia ha vivido y trabajado toda la vida acá en la comuna”.

“Así que si ven el auto por ahí, vamos a estar muy agradecidos si nos avisan. Es un HYUNDAI VELOSTER NEGRO patente GZXY91, le faltaba el foco trasero. Nosotros estamos bien, así que no se preocupen“, concluyó el post.