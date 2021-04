Caitlyn Jenner anuncia que entró a la carrera por la gobernación de California

Caitlyn Jenner, ex medallista olímpica y ex integrante de Keeping up with the Kardashians, anunció postulará a la carrera de gobernadora por California, sitial que actualmente ocupa el democrata, Gavin Newsom, y a quien se busca destituir.

"¡Estoy dentro! Vale la pena luchar por California", tuiteó el viernes por la mañana.

Jenner, que es republicana, presentó los documentos en el condado de Los Ángeles y habla acerca de su intención de postular en su sitio web.

"California ha sido mi hogar durante casi 50 años. Vine aquí porque sabía que cualquiera, independientemente de su origen o posición en la vida, podía convertir sus sueños en realidad", dijo Jenner en un comunicado de prensa. "Pero durante la última década, hemos visto el resplandor del Estado Dorado reducido por un gobierno de partido único que coloca la política sobre el progreso y los intereses especiales sobre las personas. Sacramento necesita un líder honesto con una visión clara".

Una elección de destitución es casi segura en California, donde Newsom, un demócrata, ha sido atacado por su manejo de la pandemia de coronavirus. Los republicanos y los partidarios del esfuerzo de destitución se han centrado en particular en su liderazgo de la economía del estado.

Oficialmente, todavía es incierto si se realizará una votación revocatoria y cuándo, pero los organizadores han dicho durante meses que han superado los 1,5 millones de firmas necesarias para desencadenar tal elección.

Caitlyn Jenner en Twitter