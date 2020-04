Brian May y Roger Taylor, integrantes históricos de Queen, se lucen con nueva versión de "We are the champions"

Las cuarentenas en el mundo por culpa del coronavirus han hecho que los músicos se vean imposibilitados de seguir realizando giras. Es por ello que son muchos los artistas que buscan la forma de seguir en contacto con sus fans, ya sea con shows en vivo o nuevas versiones.

Brian May y Roger Taylor, integrantes históricos de Queen, recordaron sus mejores años junto a la banda y revivieron uno de sus más clásicas composiciones. Junto a Jeff Scott Soto y el bajista Kuky Sanchez, interpretaron una refrescada versión de "We are the champions".

Todos juntaron sus partes a través de una videollamada, donde lograron sacar adelante la refrescada canción emblema de la reina. Los ex compañeros de Freddie Mercury se mostraron sólidos en la guitarra y la batería, mientras sus colegas se adaptaron de gran forma al ritmo.

Brian May y Roger Taylor (a la derecha) fueron parte fundamental del éxito de Queen. Foto: Getty Images

"We are the champions" es una de las canciones más importantes de Queen. De hecho, ha sido utilizada en varias ocasiones para destacar logros deportivos en el mundo entero.