Actor de "Rambo" y "Cocoon" fallece a los 81 años

Brian Dennehy, actor reconocido por su participación en películas tan icónicas como "Rambo" y "Cocoon", falleció este miércoles a los 81 años, tras una prolífica carrera que marcó el cine, la televisión y el teatro.

Según informó su hija Elizabeth, Dennehy dejó de existir por causas naturales, en su hogar de Connecticut.

"Es con gran pesar que anunciamos que nuestro padre, Brian, falleció anoche por causas naturales, no relacionadas con el Covid", especificó Elizabeth.

It is with heavy hearts we announce that our father, Brian passed away last night from natural causes, not Covid-related. Larger than life, generous to a fault, a proud and devoted father and grandfather, he will be missed by his wife Jennifer, family and many friends. pic.twitter.com/ILyrGpLnc3