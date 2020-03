Black Pumas confirma su show debut en Chile

El soul psicodélico de Black Pumas finalmente llegará a Chile, tras el impulso en su carrera que fue la nominación a Mejor Artista Nuevo en los Grammys 2020.

El espectáculo se realizará el próximo 28 de abril en Sala Metrónomo, ubicada en Ernesto Pinto Lagarrigue 179, Recoleta.

El dúo norteamericano llegará para presentar en vivo su disco homónimo debut, el que le ha dado alta presencia en la escena musical actual.

"Nos vemos el próximo mes, Chile!", escribió la banda a través de sus redes sociales.

"CHILE - We'll see you next month! Tickets on sale tomorrow morning at 10am"