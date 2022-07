Finalmente, este martes 12 de julio se estrenará la segunda tanda de capítulos de la sexta temporada de Better Call Saul, producción protagonizada por Bob Odenkirk, en la plataforma de streaming Netflix.

Tras unos meses fuera de la pantalla, la serie regresará con su octavo episodio que promete sorprender a todos los fanáticos con la continuación de la historia que concluyó su primer ciclo con la muerte de un importante personaje.

Además de eso, se espera que los nuevos capítulos introduzcan a Bryan Cranston y Aaron Paul como Walter White y Jesse Pinkman, los personajes protagonistas de Breaking Bad, y a Carol Burnett como Marion.

Eso no es todo porque también se irá poco a poco aclarando qué pasará con Jimmy/Saul Goodman y su esposa Kim Wexler, personaje de Rhea Seehorn que no aparece en la serie original.

¿A qué hora se estrena la segunda parte de Better Call Saul 6 en Netflix?

El octavo episodio de la sexta temporada de Better Call Saul titulado "Point and Shoot", se estrenará este lunes a través de AMC y mañana martes 12 de julio en Netflix en el siguiente horario:

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 01:00 AM

México, Colombia, Perú, Panama y Ecuador: 02:00 AM

Bolivia, Chile, Puerto Rico y Venezuela: 03:00 AM

Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 04:00 AM