Así suena "Don't stop", canción inédita de Oasis liberada por Noel Gallagher

Sorprensa en el mundo de la música causó el anuncio de Noel Gallagher durante la madrugada del miércoles. El ex guitarrista de Oasis anunció nuevo material de su antigua agrupación, la que encontró ordenando en estos días de cuarentena.

"Me topé con un viejo demo que pensé que se había perdido para siempre", comentó el cantautor en un comunicado, donde informó que en las próximas horas estaría disponible en todas las plataformas. Y esa hora llegó.

Titulada como "Don't stop", la canción ya se encuentra en todas las cadenas de streaming, transformándose en un éxito rápidamente. Solo en sus primeras horas, ya suma cerca de 500 mil reproducciones en YouTube.

Este es el primer trabajo nuevo de Oasis desde 2008, cuando publicaron "Dig out your soul". Aún no se sabe si está entre sus planes una reunión con su hermano Liam, quien tiene solo una breve participación en la canción junto a su pandero.

Revisa aquí "Don't stop", lo nuevo de Oasis: