Último adiós: El mundo llora la partida de Armando Manzanero

Después de que se anunció el fallecimiento de Armando Manzanero la mañana de este lunes, no han sido pocos los que se han volcado a las redes sociales para despedir al icónico cantante, compositor y productor.

De hecho, no sólo el ambiente artístico le ha rendido homenaje al artífice tras inolvidables baladas y boleros, también lo han hecho figuras de otros rubros, como la política, y también desde las más diversas latitudes.

Twitter es Instagram se han alzado como los medios preferidos para el último adiós la leyenda de la canción mexicana.

Estas fueron algunas de las publicaciones:

Anoche nos dejó #ArmandoManzanero �� nos enseñaste adorar de la manera más bella. Gracias por tu vida amigo y por tu música ���� Descansa en paz, no te olvidaremos ❤️

Lamento el sensible fallecimiento de Armando Manzanero, mis condolencias a familiares y amigos. Descanse en paz.

Este virus no nos da tregua...Gracias desde la pena , inmenso maestro Manzanero por tantas canciones que nos has regalado. #ArmandoManzanero pic.twitter.com/5jcjwIElhw

Consternado por la muerte de Armando Manzanero. No puedo creerlo. Querido maestro... jamás olvidaré tu cariño y nuestra última actuación juntos. ��

Qué gran pérdida sufre hoy el mundo de la música. QEPD el gran Maestro: #ArmandoManzanero . Tuve la suerte de grabar un disco hermoso con él. Le agradezco infinitamente el apoyo que me brindó. El mundo está de luto. Buen viaje maestro. RT pic.twitter.com/WhNATegQk8

No sé tú, y no es nada personal, pero yo soy una romántica empedernida. Adoro las canciones de #ArmandoManzanero , cuando somos novios y cuando no. Por eso, hoy sólo voy a pagar la luz.