El estelar de competencia artística de Canal 13 "Aquí se baila: Talento vs Fama"ya está preparando su segunda temporada y sumó a sus filas a conocidos rostros de televisión quienes pondrán a prueba todo su talento para llevarse el premio final y coronarse como el mejor del espacio..

La primera temporada del espacio que conduce Sergio Lagos se encuentra en su recta final y cuenta con un jurado compuesto por Francisca García-Huidobro, Neilas Katinas y Karen Connolly.

El nuevo ciclo del espacio ya anunció a los primeros nombres que mostrarán su destreza en el escenario.

¿Quiénes son los nuevos participantes de Aquí se Baila?

Pamela Díaz, también conocida como "La Fiera", ingresa a la competencia de baile de Canal 13. La modelo tiene experiencia en el tema ya que hace 10 años participó en Fiebre de Baile de CHV, llevándose el primer lugar del espacio.

“Me encanta bailar y escuchar música. Yo bailo sola con música, sin música, ando saltando en la casa. Me gusta la salsa, la música alegre”, confesó la fiera a Canal 13.

Faloon Larraguibel, la ex conductora de Yingo y Zona de estrellas, también se suma a la competencia. "Siempre me ha gustado bailar, la música y lo que generan la música y el baile por completo, es decir, la buena energía, que uno lo pasa bien y que uno se desestresa”, declaró.

Bruno Zaretti, el integrante de Axé Bahía, ex participante de El Discípulo del Chef y Bailando, también estará presente está temporada. "En ‘Bailando’ me fue increíble, pero con el pasar del tiempo he ido aprendiendo diferentes tipos de baile, entonces para mí ahora es un nuevo reto y vuelvo con todo a la cancha para hacerlo mejor aún”.

Carolina Soto, la finalista de la primera generación de cantantes de Rojo Fama Contra Fama y del programa de imitación de Mega "The Covers, Carolina Soto, también estará sobre el escenario de la competencia de Canal 13. "Mi relación con la danza es de amor, es bonita. Nunca lo he hecho en público porque me da vergüenza, pero me encanta bailar”, expresó.

Amaya Forch, la conocida actriz nacional, participó recientemente en el programa de talento "The Covers" de Mega, en donde tuvo un aplaudido paso imitando a la cantante Paloma San Basilio, en está ocasión la intérprete nuevamente se subirá al escenario para demostrar todo su talento. "Soy una mujer de muchas caídas y muchos porrazos, pero siempre me levanto y siempre me pongo de pie. Aquí quiero ponerme de pie bailando”, expresó.

Valentina Roth, la bailarina y ex participante de Calle 7 y Yingo regresa a la segunda temporada tras convertirse en una de las favoritas del público en la primera entrega. "Los compañeros de esta temporada saben mucho de televisión, saben manejarse con las cámaras, muchos de ellos son gente con la que ya he trabajado antes”.

Camila Andrade, la ex participante de Calle 7 y ex Miss Mundo Chile también será parte de la segunda temporada del espacio de competencia. “Fue en los programas juveniles donde me fui dando cuenta que el baile me gustaba mucho y que quizás tenía algunas aptitudes que podía desarrollar en el tiempo. También hice algunas presentaciones de baile en mi paso por Miss Chile”, señaló Andrade.

Rodrigo Villegas, el comediante se suma a la competencia de Canal 13, el ex integrante de Morandé con Compañía reciénteme participó en la tercera temporada de El Discípulo del Chef “Yo quería que me llamaran, estaba esperando este llamado desde el ‘Bailando’ en 2016. Supongo que en esa época no era tan famoso”.

La nueva temporada llegará muy pronto a la pantalla.