Angie Jibaja es baleada por su pareja de 75 años: se encuentra estable

El pasado viernes será un día que Angie Jibaja no olvidará jamás. La actriz peruana estaba compartiendo con una amiga cuando su pareja, el ex general de policia Ricardo Márquez (75), apareció con pistola en mano y disparó, provocándole graves heridas en su pelvis y brazo.

El hecho se habría originado por celos, según contó una de sus cercanas a LUN. "Estaba celoso porque Angie estaba hablando con sus amigos por teléfono. Al parecer él saca su arma y cuando Angie la ve comienza a gritas ‘¿Vas a dispararme? Bueno, dispárame’", dijo Lourdes Sacín.

Como si fuera poco, el hombre que ejecutó los disparos volvió a hacerlo a las afueras del hospital donde atendieron a la actriz al ver la llegada de la policía, según detalla el parte médico. "Pasados 30 minutos aproximadamente y al presentarse efectivos policiales, se produce una balacera en la puerta de Emergencias. Resultado heridos un civil y dos policías, todos de sexo masculino".

Su abuelo da detalles de su estado

Fidel Liza, abuelo de Jibaja, habló con LUN para contar sobre el estado de su nieta. Consultado por la relación, el hombre explica que "no sabía nada de él, pero claramente es un peligro. Imagínese disparar en una clínica. Ella por cuidarme no me cuenta todo".

"Me parece muy raro que Angie, que es amante de la gente joven, esté con un hombre de más de 70 años. Para mí esto es una sorpresa. La noticia me cayó muy mal", agregó antes de señalar que mantiene contacto con los médicos a diario para saber de su estado. Ella se encuentra "estable, pero está mal".

Si bien se habló de una recaída en sus adicciones, Liza es enfático en que "estaba bien de salud y alejada de cualquier vicio".

Este fue el último mensaje en la cuenta de Instagram de Angie Jibaja