And Just Like That… The Documentary | HBO Max reveló tráiler del detrás de cámara del spin-off de Sex and the City ¿Cuándo se estrena?

And Just Like That... The Documentary, la nueva producción de HBO Max que mostrará el detrás de cámara de la realización de la serie derivada de Sex and the City, estrenó su primer tráiler días antes de su debut.

Esta nueva producción contará con entrevistas con los miembros del elenco, así como también con los escritores, diseñadores de vestuario, productores y personal. Por supuesto estarán incluidos Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis Sara Ramírez, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Sarita Choudhury y Michael Patrick King.

Cabe recordar que la serie, And Just Like That, que trajo de regreso a las mejores amigas Carrie, Miranda y Charlotte, en un viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad en sus 30 a la realidad aún más complicada de la vida y la amistad en sus 50.

¿En qué fecha se estrena?

And Just Like That... The Documentary llegará a la plataforma de streaming HBO Max este jueves 3 de febrero, el mismo día en que se emitirá el último capítulo de la primera temporada de la serie.

