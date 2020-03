"Más tarde que temprano todos tendremos el bicho": Actriz chilena Andrea Velasco se contagia con el coronavirus

Una de las 14 mil contagiadas con el coronavirus en Nueva York fue nada menos que la actriz chilena Andrea Velasco, quien reveló la tarde de este jueves que ya va a cumplir dos semanas con la enfermedad.

Según explicó en su Twitter, todo se detonó con "una gripe fuerte con fiebres altas que van y vienen, ‘dolor de hueso’ y cabeza".

"Día 13 desde que me agarré el bicho. Ya no tengo fiebre, solo tos satánica y dolores de cabeza que van y vienen. No salgo ni a la esquina", continuó contando en sus publicaciones.

Velasco también describió la sitaución que se está viviendo en la ciudad estadounidense, donde asegura que "todo se ha hecho mal" y por lo mismo ahora entrega entre sus publicaciones consejos para sobrellevar la problemática.

"En estos momentos, si te sientes un poco mal, fiebre o mucha tos y NO ERES DE GRUPO DE MAYOR RIESGO, quédate en cama, paracetamol, jarabe para la tos y aislado de otros!", recalcó.

"No partas al hospital ante cualquier síntoma, dale esa prioridad a los mayores de 60 años, personas con diabetes, hipertensión o problemas respiratorios."

Y luego advierte desde su perspectiva que "se que no está completamente comprobado que el ibuprofeno para el coronavirus haga mal, pero mi experiencia fue que me hizo sentir aún más mal y me dio reacción alérgica en todo el cuerpo. Tomen paracetamol mejor".

"Más tarde que temprano todos tendremos el bicho, a unos les dará mas suave que a otros, lo importante son nuestros mayores de 60 y personas con otras condiciones de salud. A no desesperar y a quedarse en casa!!", añadió la protagonista de "Qué pena tu vida".

