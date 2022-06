AMOR Festival Internacional de Cine LGBT+ tendrá su séptima versión en el transcurso de esa semana, con la particularidad de retomar las funciones presenciales en diversas sedes y con la participación de una nutrida parrilla de producciones.

Serán más de 30 películas que serán parte de esta nueva edición del certamen, y cuyas producciones fueron premiadas en los festivales de Berlín, Cannes, IDFA, Venecia, Toronto, BAFICI, Guadalajara, SANFIC, y FICValdivia, entre otros.

AMOR, Festival Internacional de Cine LGBT+ | ¿Cuándo y dónde serán las funciones del evento?

La séptima edición de AMOR Festival Internacional de Cine LGBT+ se realizará entre este martes 28 de junio y el domingo 3 de julio.

En esta oportunidad, en que el evento regresa a lo presencial en Santiago, contará con sedes oficiales Centro Cultural Matucana 100, Cineteca Nacional de Chile, Biblioteca UDP Nicanor Parra, sala Microcine de la Casa de la Cultura del municipio de Ñuñoa, y en diversos espacios de la comuna de Maipú.

Además, paralelamente se realizarán itinerarias en Antofagasta, en Cine Retornable; en Valparaíso, en INSOMNIA Teatro Condell; y en Temuco en conjunto con FICWallmapu en la Biblioteca Galo Sepúlveda.

Y a su vez, de manera digital a través de la plataforma RIIVI.com y de forma gratuita a todo el territorio nacional.

El valor general de las funciones será de $2.000 y $1.500 para tercera edad y estudiantes.

Esto aplica para el Centro Cultural Matucana 100 y la Cineteca Nacional de Chile, Cine Retornable e INSOMNIA Teatro Condell.

AMOR, Festival Internacional de Cine LGBT+ | ¿Qué películas y cortometrajes estarán en el evento?

Los seis largometrajes seleccionados en la Competencia Internacional son: Las hijas de Zuhur (Alemania), de Laurentia Genske y Robin Humboldt; Yo soy Alma (Argentina), de Mariana Manuela Bellone; A primeira morte de Joana (Brasil - Francia), Cristiane Oliveira; Anaïs in Love (Francia), de Charline Bourgeois-Tacquet; Like me (Israel), de Eyal Kantor; y Sweetheart (Reino Unido), de Marley Morrison.

La Competencia Guerrilla que premiará al Mejor Cortometraje entre: Boom and Bloom, de Stefan Langthaler; Como respirar fora d'água, de Júlia Fávero y Victoria Negreiros; Día uno, de Constanza Lobos Arévalo; El niño de las olas, de Jaime Altimiras; El traje de Karina, de Frank Benítez; Elsa, de Albert Carbó; Fervor, de José Manuel Vélez; Girls & the Party, de Paloma López; La muerte de oso, de Cristian Sitjas | Xaho; Las chicas van al parque de noche, de Celia Cuenca e Iñaki Sánchez Arrieta; Noche fui, de Tania Suárez Juárez; y Victoria, de Eloisa Diez.

En la sección Panorama Chileno, centrada tanto en cortometrajes y largometrajes de producción nacional, se encuentran: Disforia Fútbol Club, de Inti Lorca Tello; Los cuerpos de Siegfried, de Emilio Rodríguez; Marlén, retrato de unas tetas peludas, de Javier De Miguel; Una historia de amor imposible, de Javier Alonso; Variable y fugaz, de Camila Suazo Carvallo; y La nave del olvido, de Nicol Ruiz Benavides.

El apartado Rupturistas tendrá títulos que muestran a activistas de diversas latitudes, como los cortometrajes @Buddhistandqueer: Del sari a la túnica (España - India), de Dani Sánchez-López; Fora de época (Brasil), de Andrezza (Drica) Czech y Laís Catalano Aranha; Sexilio (Colombia), de Ysaí Muñoz Bueno; un drama gay ambientado en la Guerra Fría basado en hechos reales, Firebird (Estonia), de Peeter Rebane; un drama que muestra la adolescencia trans en un Brasil bajo el régimen de Bolsonaro, Germino pétalas no asfalto, (Brasil), de Coraci Ruiz y Julio Matos; y el más reciente documental de Alberto Fuguet, Todo a la vez, centrado en la figura de los reconocidos fotógrafos eróticos Paco y Manolo, fundadores de la revista Kink.

El AMOR Festival también pondrá su foco en Centroamérica y el Caribe, con el propósito de mostrar películas que a lo largo de las últimas décadas han visibilizado diversas problemáticas y precariedades de dicha región.

En esta sección se presentarán el cortometraje Lo que se hereda (República Dominicana - Estados Unidos), de Victoria Linares; los largometrajes clásicos de la cinematografía LGBT+, las cubanas Fresa y chocolate, de Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío; Santa y Andrés, de Carlos Lechuga; y las recientes producciones José (Guatemala - Estados Unidos), de Li Cheng; y Callos (Costa Rica), de Nacho Rodríguez.