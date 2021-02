Angus Young de AC/DC asegura que creó "Highgway to Hell" cuando fue al baño

El guitarrista de AC/DC, Angus Young, confesó que la emblemática canción de la banda "Highway to Hell" fue creada cuando se tomó una pausa en los ensayos y la convivencia con la banda para ir al baño.

En conversación con el programa "Essentials Radio on Apple Music 1", confesó la particular experiencia que tuvo para dar con el tema originalmente editado en 1979 en un disco al que finalmente le otorgó nombre.

"Habíamos estado en Miami y también en la sala de ensayo, eso es lo que estábamos haciendo. Estábamos reuniendo algunas canciones. Llevábamos algunas semanas ahí y nos estábamos poniendo un tanto lentos. Un día vine con Malcolm [fallecido guitarrista de la banda] y justo antes de que entráramos, le dije 'tengo una idea en mi cabeza'".

En ese momento, comenzaron a probar con los sonidos en sus instrumentos, primero las guitarras y después la batería, hasta que lograron alcanzar la música. Sin embargo, aún estaba pendiente la letra.

"Le dije, 'ok, dame unos minutos'", recuerda Angus. "Entonces fui al baño y cuando estaba ahí, sentado y pensando. Recién me estoy sentando en el trono más o menos y digo 'creo que lo tengo, lo tengo, lo tengo. Tengo la idea en mi cabeza'".

"Volví y le dije 'Lo tengo. Highway to Hell'. Revise las cuerdas que habíamos probado a través del coro. Y me dijo 'sí, eso va a funcionar. Si lo alargamos un poco a algo completamente cantado'. Así fue como alargamos el 'Highway to Hell'", explicó Young.