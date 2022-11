El reconocido DJ neerlandés Tiësto, cuyo nombre real es Tijs Michiel Verwest, anunció que visitará territorio nacional durante el próximo año con un esperado concierto que hará bailar a sus miles de fanáticos en el país.

¿Cuándo y cómo comprar las entradas?

La venta de entradas comenzará este jueves 10 de octubre a partir de las 13.00 a través del sistema PuntoTicket. INGRESA AQUÍ PARA ADQUIRIR LOS TICKETS.

Tiesto en Chile

La noticia fue entregada por la productora Big Machine a través de sus redes sociales con una publicación con información del esperado evento. "El considerado DJ más grande de todos los tiempos ¡Vuelve en un concierto para hacer vibrar a toda la ciudad!", escribieron en la postal.

El próximo sábado 18 de febrero del 2023 a las 22.00 en el Movistar Arena. se realizará el esperado evento, en donde los fans del artista podrán disfrutar de sus más grandes éxitos, además de su último trabajo.

Conocidos temas como Don't be Shy, Dancing on my Own, Hot in it, BOOM, Red Light, The Business, Wave Rider, Pump it Louder, Loves comes Again y The Right Song, son alguno de los éxitos que podrán disfrutar los fans del artistas en el increíble concierto.

Su trabajo más reciente The London Sessions estrenado el 2020 contiene temas como: Nothing Really Matters Lifestyle, God is a Dancer, Jackie Chan, On My California. En donde colaboró con artistas como The Kid Daytona, Post Malone, Snoop Dogg, Camille Purcell, Fontwell y Steve Appleton.

Nuevos proyectos

Sobre las nuevas canciones en las que se encuentra trabajando, el artista señaló a Level One que su nuevo álbum "va a tardar un poco más debido al éxito de mis otros temas: el sello discográfico quiere que tengan un poco más de jugo”.

Luego agregó: “Creo que el nuevo álbum debería estar terminado en febrero y luego salir en el verano”.