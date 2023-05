La boyband latina “CNCO” vuelve a Chile, pero está vez lo hace con un último concierto y es que la banda decidió separarse luego de ocho años exitosos de carrera musical para poder explorar en solitario en la música.

Ahora la banda se prepara para tener una última cita con sus fanáticas chilenas esta noche con un show en el Movistar Arena que forma parte de “La Última Cita World Tour”.

¿A qué hora es la apertura de puertas para el show?

La apertura de puertas para el show de CNCO en Chile en el Movistar Arena se dará a las 18:00 horas, a partir de está hora las fanáticas podrán ingresar al recinto a esperar el concierto de la boyband.

El show comenzará con la presentación de Guntter, el chileno será el encargado de abrir el show a las 20:00 horas presentando algunos de sus grandes éxitos en el escenario antes del concierto.

A eso de las 21:00 horas CNCO saldrá al escenario a cantar algunas de susmás grandes canciones para despedirse de sus fanáticas como una banda con solo 4 integrantes.

Hay que recordar que actualmente la banda está conformada por Zabdiel de Jesús, Christopher Vélez, Erick Brian y Richard Camacho, esto luego de que Joel Pimentel dejará la agrupación para explorar en solitario en la música.

Recomendaciones para el show

Según lo informado por la productora a cargo del evento, Bizarro, los siguientes elementos se encuentran prohibidos para ingresar al Movistar Arena:

Selfie Sticks

Elementos corto punzantes

Sustancias ilicitas

Punteros Láser

Cámaras con lentes intercambiables

Bolsos y otros elementos

Alimentos y bebidas

Sillas, pisos, quitasoles y carpas

Botellas

Asimismo se aconseja llegar con anticipación, no subir a personas en los hombros durante el show, no correr al ingreso y salida, no lanzar objetos y no incentivar o participar en situación que afecten la seguridad de los demás.

¿Quedan entradas?

Es importante mencionar que aún quedan entradas para el concierto de hoy de CNCO en el Movistar Arena y en caso de querer ir, puedes comprar entradas en Puntoticket ingresando AQUÍ.