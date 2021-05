“Estuve 12 años casado con una psicópata”: Luky Buzzio comparte fuerte mensaje sobre su ex pareja

El comediante y ex chico reality, Luky Buzzio, compartió una publicación en sus redes sociales que preocupó a sus seguidores. El actor también conocido como "Pichulutote" se refirió en duros terminos en Instagram a su ex pareja.

En la imagen que fue borrada posteriormente de la red social, el ex participante del reality "Año Cero" escribió "estuve 12 años casado con una psicópata, sumergido en sus habilidades extraordinarias. Hasta que logré despertar y arrancar”.

El ex integrante de Morandé con Compañía continuó señalando que "sólo te pido que con mis hijas no…Sólo recuerda que tienen tu sangre”.

La publicación hacía alusión a su ex esposa María Cristina Vargas, con quien estuvo casado hasta el año 2014. Luky cuyo nombre real es Luis Ángel Buzzio, fue detenido el año 2016 por una deuda de alrededor de dos millones y medio de pesos en el pago de la pensión de alimentos.

En aquel momento, el trasandino le señaló que "Me conseguí la plata con mis padres en Argentina y pagué la deuda. Mi intención nunca fue esconderme, de verdad estaba trabajando y no estaba en mi hogar”.

El año 2017, en conversación con el diario “La cuarta”, el ex chico reality habló acerca de los conflictos en su matrimonio. “Hubo agresiones, no físicas, pero sí verbales. Y esas duelen más que un golpe, te lo juro”, contó, añadiendo que “fueron muchos malos tratos diarios de su parte…No me sacaba la madre, pero sí me miraba en menos”, indicó en aquel momento.

La publicación de Buzzio fue borrada de la cuenta.