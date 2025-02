La controversia de la reciente Copa Davis por la agresión del belga Zizou Bergs a Cristian Garin sigue vigente. Esta vez, el chileno dio una entrevista contando todos los detalles del hecho.

Y ya con Chile consumada su derrota en la serie y a la espera de un reclamo ante la ITF (International Tennis Federation), Gago habló con el periodista Coke Hevia en Radio Pauta y contó la verdad del match.

Ahí, el propio comunicador reveló la trastienda con el ariqueño y su round con Bergs. De entrada, Hevia dijo que “en el circuito es conocido por ser medio raro. Me dice que todo es muy extraño, que todo el procedimiento es mal hecho. Incluso lo del doctor neutral que no lo revisa”.

¿Pelotazo en el pecho? Hevia dice que sí

Siguiendo con el desglose de la entrevista a Cristian Garin, Coke Hevia reveló que el tenista sigue molesto y sin optimismo de acuerdo a lograr algo en el reclamo chileno a la ITF.

“Otro tema que me comenta es que ‘no me salió sangre, solo la marca, pero estoy a 170 pulsaciones por segundos, a full, entrar a quebrarle o si no se me va el partido. Se va todo a la cresta'”, cuenta el periodista.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, el hombre de Radio Pauta contó que Garin piensa que “si conseguimos el Wild Card para el 2026, es golazo. Sobre el resto, no va a pasar nada (reclamo de Chile a la ITF). Con esto cierra capítulo Copa Davis”.

ver también El consejo de histórico a Chile por los reclamos tras agresión a Garin en la Copa Davis: “Hay que…”

Y finalmente llegaría la predicción de Coke Hevia, quien en un ameno diálogo con Gago aseguró que quedó “picado” por el partido. “Le digo que si se lo topa en Montecarlo, Bergs va a la malla y tienes una volea en mitad de cancha, ahí me dice ‘no, mira…'”.

“Esto lo digo yo: si tiene la posibilidad, se la pone en el pecho. Es muy raro en el tenis lo que pasó”, cerró Hevia.

Publicidad