Comenzamos una nueva semana y por ello traemos una importante novedad para los conductores nacionales, ya que, se espera que este miércoles 5 de junio la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publique un nuevo informe semanal de precios de los combustibles con toda la actualidad de la bencina, diésel y gas licuado de petróleo (GLP).

¿Sube o baja la bencina? Revisa qué pasa esta semana con el precio de los combustibles

Desde ya te podemos adelantar que este nuevo informe no traerá importantes novedades, ya que aún no se cumplen las tres semanas sin modificaciones que establece el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), por lo tanto , el precio de la bencina, del petróleo-diésel y del GLP no sufrirá variaciones durante esta semana (del 6 al 12 de junio).

¿Cuándo sube o baja la bencina? Si efectivamente habrá un aumento o una baja en el precio de la bencina, se conocerá recién el próximo miércoles 12 de junio , fecha en la que se cumplen las tres semanas de la última modificación (22 de mayo) informada por ENAP y su vigencia iniciará el día después, es decir, el jueves 13 de junio.

Próximas fechas de cambio en el valor de los combustibles:

jueves 13 de junio.

jueves 4 de julio.

jueves 25 de julio.

jueves 15 de agosto.

jueves 5 de septiembre.

jueves 26 de septiembre.

Información actualizada hasta septiembre del 2024.

Los informes de ENAP con las respectivas alzas o bajas serán publicadas el día miércoles anterior a las fechas mencionadas.

Resumen del último Informe semanal de precios de los combustibles con modificaciones (22 de mayo)

Bencina de 93 octanos: Baja de $30,1 pesos por litro.

Bencina de 97 octanos: Baja de $30,1 pesos por litro.

Diésel: Baja de $22 pesos por litro.

Gas Licuado de Petróleo (GLP) de uso vehicular: Sin variaciones.

¿Buscando ahorrar? Encuentra la bencina más barata de tu sector:

Una forma de ahorrar en el precio de los combustibles cuando no hay anuncios de baja por parte de ENAP, es comprar tu combustible en la gasolinera más económica de tu sector, para ello debes ingresar al sitio bencinaenlinea.cl de la Comisión Nacional de Energía y agregar tu dirección o permitir el uso del GPS en tu dispositivo móvil.

Esta página web se mostrarán las gasolineras más cercanas a tu hogar con sus respectivos precios en diferentes combustibles, como la bencina de 93, 95 y 97 octanos, además del Petróleo-Diésel, GLP, GNC y Kerosene-parafina, según corresponda.