A partir del próximo 15 de febrero se empezará a pagar el Aporte Familiar Permanente 2024, más conocido como Bono Marzo. Este beneficio se paga todos los años a familias vulnerables del país, sin embargo, surgen varias dudas respecto a los requisitos que se necesitan para obtener el dinero.

¿Debo estar en el Registro Social de Hogares para obtener el Bono Marzo 2024?

No, para recibir el Bono Marzo no es estrictamente necesario estar inscrito en el Registro Social de Hogares (ex Ficha de Protección Social).

No obstante para obtener el Aporte Familiar Permanente debes ser beneficiario del: Subsidio Único Familiar (SUF), Asignación Familiar (AF) o ser parte del Subsistema Seguridades y Oportunidades. Estos aportes estatales sí se pagan a quienes tengan Registro Social de Hogares, con excepción de la AF.

¿En qué tramo del Registro Social de Hogares debo estar para recibir el Bono Marzo?

Como anteriormente mencionamos, para recibir el Bono Marzo debes ser beneficiario del Subsidio Familiar, Asignación Familiar o ser parte del Subsistema Seguridades y Oportunidades. Los requisitos para cada uno de estos bonos son:

Subsidio Familiar: Se exige estar dentro del 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares y tener cargas familiares. Para ver todos los requisitos entra AQUÍ.

Se exige estar dentro del del Registro Social de Hogares y tener cargas familiares. Para ver todos los requisitos entra AQUÍ. Asignación Familiar: No es necesario tener Registro Social de Hogares. Sin embargo, sí se debe tener cargas familiares y cumplir con las condiciones que puedes ver AQUÍ.

No es necesario tener Registro Social de Hogares. Sin embargo, sí se debe tener cargas familiares y cumplir con las condiciones que puedes ver AQUÍ. Subsistema Seguridades y Oportunidades: Las familias que son parte de este programa deben estar en el Registro Social de Hogares. No obstante, no se exige un tramo mínimo. De todas maneras es para personas en extrema pobreza. Los requisitos puedes verlos AQUÍ.

¿Cuáles son todos los requisitos del Bono Marzo y cómo postular?

Para recibir el Aporte Familiar Permanente no debes postular, sino que lo recibes de forma automática si perteneces a alguno de los siguientes grupos:

Personas que reciben Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares, ya sean trabajadores de empresas privadas o públicas, que tengan vigentes esos beneficios al 31 de diciembre de 2023. Reciben el pago por cada asignatario.

por sus cargas familiares, ya sean trabajadores de empresas privadas o públicas, que tengan vigentes esos beneficios al 31 de diciembre de 2023. Reciben el pago por cada asignatario. Personas que reciben Subsidio Único Familiar (SUF), que tengan ese beneficio vigente al 31 de diciembre del año 2023 les corresponde un aporte por cada causante de subsidio, es decir, por cada hijo o persona por las cuales cobran el subsidio.

(SUF), que tengan ese beneficio vigente al 31 de diciembre del año 2023 les corresponde un aporte por cada causante de subsidio, es decir, por cada hijo o persona por las cuales cobran el subsidio. Familias pertenecientes al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) o Chile Solidario, que sean beneficiarias de estos sistemas al 31 de diciembre de 2023. Estos reciben un aporte por familia.

¿Cómo saber si soy beneficiaria del Bono Marzo y cuáles son las fechas de pago?

Podrás ver si eres beneficiaria del Bono Marzo debes acceder AQUÍ, aunque recién podrás consultar desde estas fechas según cada caso:

Desde el 15 de febrero: Quienes cobran Subsidio Familiar, Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) la segunda mitad del mes.

Quienes cobran Subsidio Familiar, Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) la segunda mitad del mes. A partir del 1 de marzo: Quienes cobran Subsidio Familiar, Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) la primera mitad del mes. También quienes sean pensionados del IPS con cargas familiares.

Quienes cobran Subsidio Familiar, Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) la primera mitad del mes. También quienes sean pensionados del IPS con cargas familiares. Desde el 15 de marzo: Trabajadores y trabajadoras, y también los pensionados de entidades distintas al IPS, que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares.

¿De cuánto es el monto por carga del Bono Marzo?

El Aporte Familiar Permanente 2024 entrega para este año un monto de $61.793 por carga familiar. Aunque cabe recordar que en el caso de beneficiarios del subsistema Seguridades y Oportunidades esta cifra es por familia, según indica el Instituto de Previsión Social (IPS).