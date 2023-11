Este domingo 5 de noviembre se vivirá un nuevo sorteo de la Lotería de Concepción, se trata específicamente del juego N° 2832, el tercero de esta semana y que tendrá a repartir un monto total de $4.500 millones en sus distintas categorías como Kino, Rekino (que entrega el monto más alto con $1.180 millones) y Chanchito Regalón, entre otros.

Es en ese contexto que en RedGol te invitamos a revisar el horario y dónde ver el sorteo 2832 y los resultados anteriores de Lotería.

¿Cuándo salen los Resultados del Kino? Mira en vivo el sorteo 2832 del domingo 5 de noviembre

El sorteo 2832 de la Lotería de Concepción se realizará esta jornada del domingo 5 de noviembre a partir de las 22:30 horas de Chile y lo podrás ver completamente gratis y en vivo en el siguiente LINK de Lotería.

El monto a repartir de esta jornada alcanza la cifra de 4.500 millones de pesos entre los siguientes juegos:

Kino: $260 millones.

$260 millones. Premios al n° de cartón: Un bono de $1.000.000.

Un bono de $1.000.000. Premios especiales: 1 camioneta Mitsubishi L200 + un año de combustible diésel o su equivalente a $27.000.000.

1 camioneta Mitsubishi L200 + un año de combustible diésel o su equivalente a $27.000.000. Rekino: $1.180 millones.

$1.180 millones. Chanchito regalón: $60 millones.

$60 millones. Combo Marraqueta – $120 millones: Sorteo de una casa, un auto y un sueldo de $500 mil por 10 años reajustable y heredable.

Sorteo de una casa, un auto y un sueldo de $500 mil por 10 años reajustable y heredable. Premio Chao Jefe $1.000.000 heredable: $600 millones.

$600 millones. Chao Jefe $2.000.000 heredable: $1.200 millones.

$1.200 millones. Chao Jefe $3.000.000 heredable: $1.080 millones.

$1.080 millones. Club Kino: Bono de $1.000.000 (2).

Si deseas participar en este sorteo de la Lotería de Concepción, puedes adquirir un cartón en tu agencia más cercana o de forma online en el sitio web Lotería.cl.

*Juego apto solo para mayores de 18 años.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Kino y la Lotería de Concepción?

Los sorteos de la Lotería de Concepción se realizan tres veces a la semana; los días miércoles, viernes y domingo, es decir, el próximo juego se realizará el día miércoles 8 de noviembre a las 22:30 horas de Chile y lo podrás ver en vivo y completamente online en Lotería.cl.

Ganadores de sorteos anteriores del Kino

El sorteo 2831 de Lotería no tuvo grandes sorpresas al no tener a ganadores con 14 aciertos en ninguno de sus juegos, no obstante, sí se repartieron importantes premios como en el Kino, donde 4 personas acertaron en 13 números y recibirán un premio líquido de $1.108.369 cada uno.

A ellos se suman miles de ganadores con 12, 11 y 10 aciertos, quienes recibirán montos menores de $10.000, $3.000 y $1.000 respectivamente.

No obstante, uno que sí celebró fue un vecino de Curacautín, quien gracias a su boleto recibirá un premio líquido de un millón de pesos por la categoría “Premios al N° de Cartón”.

Revisa AQUÍ la totalidad de los resultados del sorteo 2831 del Kino.

Últimos sorteos del Kino:

Revisa los últimos diez resultados de los distintos juegos de la Lotería de Concepción: