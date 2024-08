En septiembre llega el pago de varios beneficios para pensionados. El Aguinaldo FiestasPatrias es el más popular de todos, para también existen otros -quizás desconocidos- que se pagan durante el mes al mismo grupo de personas.

Revisa a continuación todos los bonos que pueden recibir los pensionados en septiembre en Chile.

Bonos que reciben los los pensionados en septiembre

El Bolsillo Familiar Electrónico efectuará su último pago el lunes 2 de septiembre. Este bono no se entrega solo a pensionados, pero un número importante de ellos puede recibirlo. Cabe recordar que el monto es de $13.500 por carga familiar y se puede usar para comprar alimentos o para pagar las cuentas de la luz.

En segundo lugar está el Subsidio Eléctrico. Si bien el descuento se aplica en octubre, contempla las boletas eléctricas de todos los meses del segundo semestre del 2024, incluyendo septiembre. Los resultados del aporte se darán a conocer el sábado 31 de agosto y quienes resulten seleccionados verán una rebaja reflejada de forma automática.

Un beneficio que se paga todos los meses, pero que no se puede dejar de mencionar, es la Pensión Garantizada Universal (PGU). Hay que mencionar que no es necesario estar pensionado para recibirla, pero un número importante de sus beneficiarios si lo están. Basta con tener al menos 65 años, no estar en el 10% más rico de la población y recibir una pensión que no supere los $1.158.355, para recibir un pago mensual de hasta $214.296.

Otros bonos que no son exclusivos de septiembre, pero que se entregan constantemente a pensionados, son el Bono Invierno, Bono por Hijo, Bono Bodas de Oro, Bono Marzo, Subsidio de Arriendo y el Subsidio Familiar.

Próximos bonos

Una vez que acaba septiembre, se viene el pago de otro importante beneficio para pensionados. Al igual que el Aguinaldo Fiestas Patrias en septiembre, llega el Aguinaldo de Navidad en diciembre.

El monto todavía se desconoce, pero a modo de referencia fue de $26.734 y $15.104 adicionales por cada carga familiar. Este año la cifra debería ser superior.