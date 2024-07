Joe Biden no va a la reelección y se baja como candidato a Presidente de Estados Unidos

Una importante noticia se conoció este domingo, ya que el actual Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció a través de “X” que no irá a la reelección y baja su candidatura como candidato del Partido Demócrata, donde competiría en las elecciones de noviembre frente a Donald Trump (Partido Republicano), repitiendo las elecciones del 2020.

En el mensaje publicado en la cuenta de “X” @JoeBiden, se destaca una serie de logros conseguidos en los últimos tres años y medio de administración, no obstante, señala que si bien su intención era busca la reelección; “lo mejor para el partido y para el país es que me retire y me concentre únicamente en mis labores como Presidente por el resto de mi Mandato”.

Para finalizar, señaló que hablará a finales de esta semana con el medio estadounidense The Nation, donde entregará más detalles de su decisión.

Revisa a continuación el mensaje publicado por el actual mandatario:

(Foto: Cuenta de “X” de Joe Biden/ @JoeBiden)

Información en desarrollo.