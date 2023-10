Esto es lo que dice el horóscopo de hoy sábado 21 de octubre de acuerdo a tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo hoy

Aries (marzo 21-abril 20)

Tu fin de semana comenzará favorable. Tendrás muchas ganas de viajar, moverte, relacionarte y abrirte al mundo. Si bien te sentirás optimista y de manera entusiasta debes tener prudencia al momento de desenvolverte ya que las influencias de lo astral no estarán muy buenas para ti.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Si estabas esperando la llegada del fin de semana para poder descansar y relajarte dejame decirte que quizás te llevarás una decepción bastante grandes y es que este fin de semana eso no será posible. Una influencia poderosa y disonante en Plutón hará que termines sumiéndote en tus emociones negativas o depresivas sin una real razón. Tranquilo, esto será solo algo pasajero y ya prontamente podrás tener tus tan esperados días de descanso.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Los planetas no formarán aspectos muy armónicos en tu signo, Géminis. Pero como siempre tú harás lo posible por tener un buen momento a pesar de que quizás las cosas estén pesadas por problemas con tus seres queridos. Esto es algo pasajero aunque podría estropear parte de tu día.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Una disonancia entre el Sol y Plutón hará que hoy te encuentres con tensiones o desencuentros con los integrantes de tu hogar o seres queridos. Estos encontrones se darán sin verdaderos motivos y te molestaran un poco. No te preocupes tu día no se ve para nada malo aunque tu estado de ánimo quizás no sea el mejor.

Leo (julio 23-agosto 22)

Es un día bastante armonioso para ti, rico en alegrías y placeres en todos los ámbitos. La suerte está de tu lado y aunque las cosas en general se viene complicadas esto no te afectará ni un poquito. Ten cuidado con tu carácter explosivo.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Tendrás un sábado lleno de sorpresas y grandes cambios. La cosas que tenías previstas que se darían el día de hoy no se van a producir y nuevas cosas totalmente distinta a las anteriores llenaran tu día. Vas a ganar con estos cambios imprevistos a pesar de que en un inicio no sea de tu agrado.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Las influencias planetarias en tu signo van a ser un poco más tensas de lo que estás acostumbrado. Hoy podrías encontrarte especialmente testarudo o incluso un poco peleador. Este día se viene super bien para ti, pero no permitas que te dominen las tensiones internas,

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Plutón como tu planeta regente ejercerá una influencia adversa en ti. Esto te llevará a vivir el día de una forma más tensa o irritable lo que puede afectar a tus relaciones sentimentales o familiares con tensiones de por medio incluidas. Se vienen unos cambios y sorpresas en tu vida.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Claramente los astros no se encuentran armoniosos y esto provocará que te topes con algún disgusto en tus relaciones más íntimas con tus cercanos. Trata de contener el lado más explosivo de tu personalidad. Puede que una noticia inesperada se tome tu tarde.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

El fin de semana que comienza no va a ser tan bueno como tu pensabas o deseabas porque tendrás que hacer algunos sacrificios para que alguno de tus seres queridos no viva un mal momento. Tranquilo que esto solo es pasajero y prontamente volverás a estar en equilibrio.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Por un conflicto una de tus personas más queridas cortará los lazos contigo. No debes entristecerte por esto ya que te quitarás a una de las tantas personas que estaban retrasando tu crecimiento personal. Una vez que esa persona se marche de tu vida verás como todo empieza a mejorar de una manera sorprendente.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Tendrás un fin de semana movido y es que los planetas van a formar algunos aspectos negativos en tu vida los que repercutirán en forma de injusticias culpándote por cosas que no has hecho o quizás termines en medio de conflictos que te acaban afectando más de lo necesario. Tómate las cosas con calma, ya todo mejorará y dejarás de tener estos malos momentos en tu vida.