Esto es lo que dice el horóscopo de hoy lunes 26 de junio de acuerdo a tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de hoy

Aries (marzo 21-abril 20)

Tu semana comenzará con el riesgo de que afloren ciertas tensiones, desencuentros o incluso conflictos en el trabajo, estos podrían ser con compañeros o incluso con los jefes. A pesar de esto al final las cosas se darán vuelta y todo terminará bien, mejor de lo que parecía en un principio.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Este inicio de semana harás ciertos esfuerzos y sacrificios que merecen la pena para poder ver los frutos de tu trabajo. Tu obstinación no será bien comprendido por las personas que te rodean, pero con tu voluntad de hierro acabarás triunfando donde todos se convencieron de que fracasarías. Tendrás un día decisivo hoy.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Te encuentras con un interior muy revuelto, pero no debes dejar que los conflictos sentimentales o emociones negativas influyan en ti y condicionen tu comportamiento hoy. Este estado no es culpa tuya ya que los astros no están en armonía para ti hoy, por esto hay una mayor tendencia a tensiones y conflictos.

Cáncer (junio 22-julio 22)

No dejes que hoy las emociones negativas te dominen y se adueñen de ti porque eso podría traerte más problemas de las que creíste en un principio. Hoy te tocará huir de los conflictos o enfrentamientos, tanto en el ámbito familiar como en el trabajo porque podrían tener consecuencias dolorosas.

Leo (julio 23-agosto 22)

Tendrás un día muy afortunado Leo y si pones de tu parte el día irá mucho mejor. Esta semana vas a lograr algo muy importante para ti, es momento de recoger frutos o lograr el éxito que se estaba demorando en llegar.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Júpiter se encuentra en una excelente posición para con tu signo y te traerá ese golpe de fortuna que necesitas para que tus ambiciones y metas salgan adelante. A pesar de que tienes un carácter trabajador, sacrificado y responsable te hace falta un poco de suerte para que te ayuden a ver los frutos en los que has puesto tu trabajo.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Una Luna armoniosa transitará por tu signo hoy. Este paso te dará un brillo muy especial y una mayor facilidad para llegar a las demás personas para que hagan lo que tu quieras. Tendrás un mayor intuición e inspiración este inicio de semana, sobretodo para las finanzas y las cosas materiales.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Se viene un día muy difícil pero que al mismo tiempo te traerá algo de éxito, superarás tus problemas gracias a una habilidad, inteligencia e intuición que se mostraran más hoy. Las personas que se encontraban entorpeciendo tu camino van a terminar derrotados.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Este inicio de semana viene con harta fuerza para ti, estas listo para lugar con fe y ganas por lo que más quiere y crees que mereces. Hoy estás convencido de que podrás lograr lo que quieres. Con harta lucha por delante, te espera una gran semana por delante.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Los planetas te favorecen y aunque veas obstáculos en el camino vas a tener todas las de ganar. Hoy no permitas que tus miedos o dudas te detengan o te lleven a perder oportunidades en tu vida profesional.

Acuario (enero 21-febrero 19)

No te conviene demasiado correr tantos riesgos hoy, ya que no será un día demasiado bueno para ti. Hay una pequeña probabilidad de que las cosas no salgan como lo esperas hoy. Es posible que un amigo te traicione hoy.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Mucho cuidado con los desengaños o traiciones ya que estos podrían afectar tus asuntos laborales y mundanos. Como siempre buscas ayudar a tus amigos y las personas que te rodean no eres capaz de pensar que las personas podrían tener otros motivos para estar contigo.