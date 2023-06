Venus, el planeta del amor, el placer, la sensualidad, el disfrute y la belleza ha ingresado al signo de Leo, lo que nos permitirá brillar y honrar lo que somos en relación a lo que valoramos. Luego en julio entrará a la fase de retrogradación lo que nos permitirá observar nuestra auto imagen. Con este pronóstico, te contamos el Horóscopo de hoy miércoles 7 de junio de 2023 según tu signo zodiacal.

Aries

Compartes el mismo elemento que Leo: fuego. Con un cielo ágil y lento a la vez, este día se parecerá al anterior, con una influencia preponderante del volcánico Plutón que entregará todo el poder que necesitas para luchar y tomar acción por los riesgos y acciones o iniciativas audaces. Puede que sientas que tu día es difícil pero no será negativo, solo que podrías haber pensado mejor cuál camino tomar.

Tauro

A veces crees que las cosas son de una forma, pero déjanos decirte que no es así. Externamente pondrás una cara de excelentes actitudes diplomáticas, como si nada pasara dentro de ti, cuando la verdad es que: tu interior y alma está llena de pasión incluso aunque no sea por algo puntual. Una buena noticia, es que la influencia de Júpiter te ayudará a centrarte y te va a traer fortuna este día.

Un consejo: Disfruta la constelación de Venus en Leo, conecta con tu bien estar y disfruta sin presiones.

Géminis

El sol está en su signo, así que es momento de disfrutar y comunicarte. Plutón se encontrará dominante, influyendo poderosamente sobre el Sol y la Luna, lo que te conectarte tu inconsciente, y sin darte cuenta, tendrás actitudes o comportamientos negativos que no reflejan tu verdadera esencia: curiosidad, humor y amor.

Cáncer

Si ayer fue difícil, este día tendrás de regalo una energía positiva para ti porque repentinamente vas a perder los miedos y te volverás mucho más audaz. El sol está cerca de llegar a tu constelación, así que conecta con lo que te hace sentir feliz y podrás afrontar los problemas con éxito.

Leo

Venus en tu signo te hará sentir poderosa (o) y darás cátedra del amor propio a los demás signos. El día te traerá éxitos, realizaciones o reconocimientos en el ámbito público, lo que te hará sentirte reconfortada(o) y con mucha fe, y quizás hasta buena suerte en lo que respecta las finanzas. Triunfo sobre enemigos.

Virgo

Venus en Leo te dice que te sueltes las trenzas y conectes con tu mundo emocional. Esta vez debes dejar ir tu naturaleza fría, cerebral y calculadora aunque sea un momento para que puedes sentir la gran pasión dentro tuyo. Tu vida sentimental y afectiva, tendrá hoy un protagonismo mucho mayor. Pero el día no será malo, sino algo excitante.

Libra

No te gustan los conflictos y siempre buscas la armonía en las relaciones. Y hoy, será un gran día para eso, sobre todo en los social y tu auto imagen de cara al público o incluso en los medios de comunicación. Este 07 de junio, tu carácter diplomático se pondrá más rebelde y audaz, lo que te permitirá atreverte a decir, realmente, aquello que estáis pensado.

Escorpio

Eres un gran luchador, pero te aconsejamos que debes tener más cuidado y saber realmente comunicarte con las personas y darte cuenta que con tu seguridad y fue, las cosas pueden llegar lejos. No te dejes llevar por cualquier cosa, porque tu excesiva pasión se podría volver contra ti. Si no te das tiempo para reflexionar, entonces todo se irá pies para arriba.

Sagitario

Si sientes que las cosas se están poniendo difíciles, entonces te recomendamos hacer nada. Pero si no tienes más remedio que salir al campo de batalla y participar en la lucha entonces trata de hacerlo con seguridad y ayudas o respaldos de tus seres queridos o hasta de ti mismo. Eso es lo que debes hacer.

Capricornio

Ya no puedes gastar como antes e intentar mantener la estabilidad o comodidad. La influencia de Plutón, que al igual que ayer también dominará a lo largo del día de hoy, hará que actúes de forma más rebelde y quizás bastante menos reflexivo. Pero debes escucha tu mente estratégica y no a tus impulsos o de lo contrario las cosas no saldrán como quieres.

Acuario

Venus en está en tus signo complementario. Por tanto, si quieres estar constructivo, mental o analítico, bueno está bien, pero el universo te dice que saques toda excentricidad que hay dentro de ti, y comiences a pulir tu originalidad que tanto te caracteriza.

Un consejo: es importante que tengas cuidado con enemigos que atacan por la espalda.

Piscis

El signo del amor universal, nuestros queridos pececillos, no pierdad nunca tu capacidad de amor incondicional. Si ayer fue un día tranquilo y divertido, es posible que la destructiva influencia de Plutón te va a afectar mucho al ámbito emocional y te podría llevar por caminos muy negativos que te hagan evadir tus problemas y ponerte la fachada de víctima. Hoy debes planear muy bien las cosas antes de hacerlas.