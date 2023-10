Esto es lo que dice el horóscopo de hoy lunes 2 de octubre de acuerdo a tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo hoy

Aries (marzo 21-abril 20)

Esta nueva semana se viene llena de energía para ti Aries y es que vienes con todas las ganas de sobrepasar todas las adversidades y desafíos que te traiga la semana es que esta recién comenzando. Ten cuidado con tomar las decisiones incorrectas ya que existe un gran riesgo de que canalices mal tu energía.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Tu inicio de semana comenzará lleno de suerte y es que se te vienen las mejores cosas para este lunes. No te dejes llevar por las apariencias ya que las dificultades llegan sin que te des cuenta, por tanto no bajes la guardia durante estos días. Tendrás suerte pero siempre observa todo a tu alrededor.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Esta semana estará marcada por una gran actividad y una tendencias a tomar la iniciativa en varias ocasiones aunque los frutos serán pocos. Tendrás que reflexionar más ya que tu tendencia a la dispersión podría jugarte una mala pasada dirigiendola hacia objetivos equivocados.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Tu lunes estará marcado por las sorpresas las que quizás no serán del todo agradables y es que durante estos días sentirás que has luchado demasiado por algo lo que finalmente no se concretará desmoronándose de un momento a otro. Aunque esto no significa que no tengas momentos favorables ya que quizás el cierre de una puerta abra unas cuantas ventanadas.

Leo (julio 23-agosto 22)

Tendrás un buen inicio de semana en el trabajo y los asuntos financieros. Aunque puede que todo se complique de un momento a otro ya que las apariencias pueden ser muy distintas a la realidad.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Mercurio se hayará disonante con Neptuno y eso llevará a que sigas pistas o caminos equivocados. No confíes en tus primeras impresiones puede que estas no estén correctas ya que en estos momentos las cosas no son como lo parecen.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Todos tus esfuerzos estarán bien dirigidos y esto provocará que actúes con prudencia y habilidad. En el ámbito sentimental y familiar te verás algo inestable así que mientras todo puede parecer bien en lo laboral en la vida íntima te sentirás algo triste.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Serás uno de los signos que tendrá un mejor inicio de semana. Tendrás un tenencia al éxito en los negocios y los asuntos materiales en general y mostrarás una habilidad nata. Busca las realizaciones en el trabajo durante esta semana.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Se viene un buen inicio de semana para ti Sagitario y es que el trabajo y todo lo que sean tus asuntos personales tendrán unos buenos días por delante. Alegría y felicidad se vienen en tu vida en el ámbito familiar y sentimental. Te esperan vivencias favorables y sueños que se realizan o encaminan hacía ello.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Las cosas no van a salir como lo esperas pero esto no significa que las cosas vayan a salir mal pero de igual forma si te va a hacer enojar un poco. Hoy los planetas no estarán en armonía así que no debes perder de vista a tus enemigos.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Hoy tendrás un día muy importante y vendrá un buen día luego de que tus jornadas no hayan sido tan agradables. Ten cuidado y precaución con los engaños o traiciones, ya sea en el trabajo o incluso en las finanzas. Si no prestas atención puede que te lleves una sorpresa poco agradable.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Sin importar lo que pase esta semana, siempre estarás para tus más cercanos para hacer el bien y ayudar a quienes te rodean. Esto se da incluso aunque las personas a ti alrededor no te hayan hecho bien. Hoy te sentirás inclinado a sacar lo mejor de ti y la vida te dará las herramientas para ello.