Esto es lo que dice el horóscopo de hoy jueves 15 de junio de acuerdo a tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de hoy

Aries (marzo 21-abril 20)

Tienes un día largo por delante, aunque será más armónico o placentero que los anteriores. Hoy es un día favorable para cultivar las relaciones y contactos, tanto de trabajos como de negocios e incluso en las relaciones que afecten tu vida personal. Este jueves te acompañará una moderada suerte.

Tauro (abril 21-mayo 20)

La Luna se encuentra en tu signo este jueves y te dará un mayor protagonismo en las relaciones familiares y personales. Tendrás un día favorable por delante en el que predominaran las vivencias y sucesos agradables. Debes tener cuidado con las envidias porque hay más de las que tu crees.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Este 15 de junio no intentes abarcar más de lo que puedes, es algo que sueles hacer con frecuencia pero en estos momentos de tu vida no te saldrán bien y además te complicará aún más la vida. Tomate las cosas con calma Géminis, lo importante es lograr tus objetivos, no llegar primero que los demás.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Vas a tener la sensibilidad a flor de piel, más que en otras ocasiones. No olvides que esto puede ser un arma de doble filo, ya que puede darte lo necesario para cumplir tus metas o también para autodestruirte. Por suerte, tu destino va cada vez más por el buen camino.

Leo (julio 23-agosto 22)

Marte y Mercurio se encuentran en posición disonante con tu signo y te verás arrastrado a sacar tu lado más despótico y menos amable de tu personalidad, incluso aunque tu no quieras. Tus enemigos no pueden contra ti, pero hoy tu serás tu propio enemigo, por eso debes relajarte un poco este jueves.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Te llevarás una gran sorpresa y alegría de manera inesperada el día de hoy, lo que podría afectar a tu trabajo o vida privada, incluso puede ser ambas. Muchas veces luchar por algo es muy importante para ti, sin embargo no lo puedes conseguir. Un día cuando menos lo esperes eso puede llegar a ti de forma inesperada.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Acostumbras a conseguir las cosas de manera diplomática y prefieres los pactos al enfrentamiento. Hoy por el contrario te mostrarás mucho más competitivo y luchador que de costumbre, incluso hasta un poco más audaz. Todo te saldrá bien y si tienes que hacer un viaje lograrás tus objetivos.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Acostumbras a dar siempre una imagen fría, calculadora y pragmática, pero muy en el fondo tienes una personalidad mucha más apasionada y volcánica. Precisamente hoy te vas a llevar una gran alegría porque se va a realizar uno de tus sueños. Te esperan momentos de felicidad.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Ten mucho cuidado con las traiciones y ataques por la espalda. Por fuera todos te tratan con amabilidad, como si fueran tus amigos, pero la verdad es muy distinta y están pendientes de todo lo que hacer y no haces. No podrán contigo, pero ten cuidado de quienes te rodean.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Se vienen momentos de cambios con tu trabajo y asuntos materiales. Llegan novedades y se abren nuevas etapas que te traerán éxito y buena suerte. Poco a poco tu destino va evolucionando para bien, pero cuidado con tu temperamento melancólico y tu disposición pesimista.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Hoy será un día en que tu capacidad de amar y perdonar saldrán a la luz y sacarás lo mejor de ti mismo gracias a tu esfuerzo. Tienes tus propios caminos y te entusiasma lo que no hace feliz a cualquiera. Tendrás un buen día jueves.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Eres capaz de darlo todo por las personas que amas y hoy se te podría presentar una situación en que debas llevar esto a la práctica.Hoy tu gran capacidad de amor y sacrificio permitirá que los que te rodean se den cuenta de lo que realmente vales, lo que te traerá más de alguna alegría este jueves.